Polícia Civil prende dois envolvidos em morte de servidor da Assembleia Legislativa

Duas pessoas envolvidas nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver contra um servidor da Assembleia Legislativa foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (20.02), em investigações realizadas pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio das Delegacias de Terra Nova do Norte e Lucas do Rio Verde.

O corpo da vítima, Wanderley Leandro Nascimento Costa, foi localizado no final da tarde de segunda-feira, na região do Cinturão Verde, em Cuiabá, em estado avançado de decomposição. Duas pessoas que tiveram a participação identificada no crime foram presas, uma em Terra Nova do Norte e a outra em Lucas do Rio Verde e responderão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

As investigações iniciaram logo após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento, que relatava que a vítima saiu de casa em seu veículo Chevrolet Traker na noite de sábado (18) e não deu mais notícias. Posteriormente, dois homens em posse do veículo da vítima, foram até a casa dela, no bairro São João Del Rei, e buscaram uma TV 70 polegadas.

Durante a apuração dos fatos, a equipe de investigadores da DHPP recebeu informações de que o veículo da vítima passou em um pedágio em direção à Sinop. Com base na informação, foi possível identificar um dos envolvidos no crime que passou pela cidade de Sinop e estava seguindo sentido à Guarantã do Norte.

A abordagem do suspeito ocorreu durante uma parada na estrada na cidade de Terra Nova do Norte. Questionado, ele confessou a autoria do crime junto a um comparsa e indicou o local em que teriam desovado o corpo, em uma mata na lateral do linhão 7, região do Cinturão Verde, nos fundos do Pedra 90. A equipe da DHPP em Cuiabá foi até o local, onde encontrou o corpo da vítima.

Informações apontavam que o segundo envolvido estava na cidade de Lucas do Rio Verde, sendo acionada a equipe da Polícia Civil da cidade, que descobriu que o suspeito estava hospedado em um hotel próximo à rodoviária e que pegou um carro de aplicativo com destino à Cuiabá. A informação foi repassada para equipe da Polícia Militar que conseguiu realizar a abordagem do veículo já na região de Nova Mutum.

Os dois suspeitos identificados como autores do crime foram encaminhados para as Delegacias das cidades onde foram presos, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. Os procedimentos serão encaminhados para a DHPP que dará continuidade às investigações para esclarecimento de todos os fatos e identificação de outros possíveis envolvidos.

Fonte: GOV MT