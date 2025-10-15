Polícia Civil prende dois suspeitos por tentativa de homicídio em mercado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde, cumpriu nesta quarta-feira (15.10), dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem, de 41 anos, ocorrida em um supermercado em Lucas do Rio Verde, em julho deste ano.

No dia do crime, 23 de julho, por volta de 12h45, a vítima foi perseguida por um homem armado, que a encurralou dentro do mercado e atirou várias vezes. Um dos tiros atingiu o tórax da vítima e outro causou ferimento de raspão no braço direito. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu reagir e desarmar o atirador, que fugiu em seguida.

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou o homem ferido, caído próximo ao caixa do mercado. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e três intactas.

Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações do caso. As apurações apontaram que o atentado foi planejado por integrantes de uma facção criminosa que atua na cidade.

Foi apurado que, desde a noite anterior ao crime, os suspeitos se mobilizavam para localizar o alvo, que foi cercado e atacado de forma coordenada dentro do estabelecimento comercial.

“O motivo da tentativa de homicídio seria a vítima, supostamente, estar praticando furtos na região, o que teria gerado descontentamento da facção criminosa. As mensagens analisadas revelam divisão de funções entre os envolvidos, incluindo o executor dos disparos, responsáveis por vigilância, apoio logístico e coordenação da ação”, afirmou o delegado Artur Andrade Almeida, responsável pela investigação do caso.

Diante das investigações, o delegado Artur Andrade Almeida representou pelos mandados de prisão preventiva de dois suspeitos de envolvido no crime, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos nesta quarta-feira (15).

Durante o cumprimento das ordens judiciais, em uma das residências alvo, foram localizadas uma porção de maconha e uma balança de precisão, materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O inquérito segue em andamento na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Lucas do Rio Verde, que apura a participação de outros integrantes e busca esclarecer completamente as circunstâncias e motivações do crime.

