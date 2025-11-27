Polícia Civil prende dono de loja de suplementos em Cuiabá por venda de anabolizantes

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá) apresentaram a campanha Natal Premiado, iniciativa que busca fortalecer o comércio local, estimular as vendas no período de fim de ano e ampliar a geração de renda nos municípios do Vale do Rio Cuiabá e região.

A campanha envolve mais de 600 empresas participantes em 14 cidades mato-grossenses e reforça a importância estratégica do setor comercial para o desenvolvimento do estado. Segundo o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos da Sedec, Anderson Lombardi, o comércio exerce um papel central na economia e na geração de empregos, especialmente em Cuiabá e na Baixada Cuiabana.

“O comércio é responsável por cerca de 60% da arrecadação dos impostos estaduais e tem papel fundamental na geração de empregos, tanto em Cuiabá quanto em toda a Baixada Cuiabana. Por isso, a presença do governo no Natal Premiado é tão importante: é uma forma de fomentar o aumento das vendas, fortalecer o setor, ampliar oportunidades e, consequentemente, gerar mais empregos na região”, destacou.

O Natal Premiado é uma promoção realizada pela CDL com o objetivo de premiar consumidores que realizarem compras nas empresas participantes durante o período da campanha, que já teve início neste dia 26 de novembro de 2025 e segue até 13 de janeiro de 2026. O cadastro das notas fiscais poderá ser feito até às 22h59 do dia 14 de janeiro de 2026.

Na avaliação do presidente da CDL Cuiabá, Júnior Macagnam, a campanha também atua diretamente sobre o comportamento do consumidor neste período.

“Essa parceria com o Governo do Estado é extremamente importante para estimular a economia local. Nossa pesquisa identificou que 43% dos consumidores já pretendem fazer compras de Natal, enquanto 57% ainda estão indecisos. Desse último grupo, cerca de 80% estão propensos a comprar, e é justamente aí que entra a força de uma campanha como essa, para estimular esse público a realizar suas compras aqui em Cuiabá”, afirmou.

A premiação inclui 1 automóvel Hyundai HB20 0 km, 2 motos Honda Biz 0 km, 2 caminhões de prêmios, 30 vales-compras de R$ 1.000 e 10 vales-compras de R$ 3.000. O sorteio será realizado em 18 de janeiro de 2026, às 10h, na sede da CDL Cuiabá, na Avenida Getúlio Vargas, 750, Centro, em Cuiabá, com acompanhamento presencial do público ou por transmissão ao vivo nas redes sociais.

Poderão participar pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes no Brasil. As notas fiscais originais devem ser guardadas obrigatoriamente, pois poderão ser solicitadas para validação da participação. Os prêmios serão entregues aos ganhadores, sem qualquer custo, em até 30 dias após a realização do sorteio.

Como participar do Natal Premiado

Para participar da campanha, o consumidor deve cadastrar suas notas fiscais das compras realizadas nas empresas participantes pelo site www.natalpremiadomt.com.br, informando seus dados pessoais e anexando a foto da nota fiscal.

A cada R$50,00 em compras cadastradas e validadas, será gerado 1 cupom para concorrer aos prêmios. Os valores são cumulativos, permitindo que diferentes notas fiscais sejam somadas até atingir o valor necessário para a emissão do cupom.

Fonte: Governo MT – MT