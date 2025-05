Polícia Civil prende duas pessoas por tráfico de drogas em Cotriguaçú

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante dois membros de uma facção criminosa, nesta quinta-feira (15.5), suspeitos de participarem de duplo homicídio e na tentativa de um terceiro, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas assassinadas são Jhonatan Oliveira Lopes e Mateus Bispo de Freitas, de 29 e 27 anos, que foram executados com disparos de arma de fogo nesta quarta-feira (14.5). Um homem, de 29 anos, foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Cáceres. Seu estado de saúde não foi divulgado.

As vítimas estavam em uma conveniência no bairro Cavalhada II, quando foram surpreendidas pelos suspeitos, que estavam armados e efetuaram diversos disparos. Após o crime, os envolvidos fugiram do local. Diante da situação, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e iniciaram as buscas dos envolvidos.

Com apoio da Polícia Civil, os militares receberam informações de que os suspeitos estariam trafegando em um veículo Gol às margens da MT-343. Após a abordagem, os suspeitos confessaram autoria do duplo homicídio e a tentativa de homicídio contra o terceiro.

Os suspeitos confessaram que fugiram em um veículo modelo Creta e abandonaram o carro em uma área de mata. Além disso, eles apontaram a participação de outros quatro indivíduos, todos também integrantes de uma facção criminosa, que planejavam executar rivais.

A dupla apontou a localização da arma, que foi apreendida pelos policiais militares. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT