Polícia Civil prende dupla por furto qualificado em loja de peças de motocicleta

Uma investigação realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), resultou na condenação de um homem a 18 anos e 8 meses de prisão.

Rodrigo Nivaldo Domingos foi condenado, em regime fechado, pelo assassinato de Yasmin Wanderleia Miranda Santos, de 18 anos de idade. O crime ocorreu em uma trilha no Morro da Luz, no Centro de Cuiabá, em agosto de 2022.

O réu possui diversas passagens criminais anteriores por tráfico de drogas, roubo e inúmeros crimes patrimoniais. Ele foi submetido ao Tribunal do Júri na última quarta-feira (2.4).

A vítima, que era dependente química e vivia em situação de rua na região do Morro da Luz, Beco do Candeeiro e Ilha da Banana, foi morta por retaliação.

Conforme investigação da DHPP, a jovem atuava como “cabriteira” de drogas, termo usado no meio criminoso para descrever quem desrespeita as regras do tráfico.

A condenação do réu demonstra a importância do trabalho policial investigativo realizado pela Polícia Civil no combate à criminalidade.

