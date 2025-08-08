Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop

A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25 anos, apontados como autores de uma série de furtos qualificados de módulos eletrônicos e componentes automotivos, especialmente de caminhões, que vinham ocorrendo no município desde maio deste ano.

De acordo com a investigação, os crimes chamaram atenção pela semelhança no modus operandi: ações sempre durante a madrugada, em dupla e com o uso de vestimentas para esconder o rosto.

A apuração realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, por meio de imagens de segurança, cruzamento de dados de inteligência e outras provas, associou os suspeitos aos crimes.

O primeiro furto registrado ocorreu no dia 9 de maio, quando dois homens furtaram um módulo secador de ar, avaliado em R$ 6.999, de um caminhão estacionado em frente à residência da vítima.

Posteriormente, em 27 de maio, outro furto com características semelhantes foi praticado contra uma empresa que presta serviço de mecânica de caminhões e venda de peças, gerando prejuízo estimado em R$ 45 mil.

Em nova ação contra a mesma empresa, no dia 22 de julho, dois criminosos novamente invadiram o local e furtaram uma bateria veicular. As imagens mais uma vez indicaram o mesmo padrão de atuação.

Diante da investigação, o delegado Thiago Berger, da Derf Sinop, representou pela prisão preventiva dos investigados, além da busca e apreensão domiciliar e do afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, todos deferidos pelo Poder Judiciário.

Os presos confessaram os crimes e disseram que furtavam, em média, 10 módulos por semana. No momento da prisão, o suspeito de 23 anos estava com um revólver calibre .32, que o levou a ser autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

“A prisão dos suspeitos representa um passo importante para a elucidação dos crimes e para a contenção de novos furtos de alto prejuízo no município, que vinham afetando empresas e caminhoneiros em Sinop”, afirmou o delegado Thiago Berger.

Fonte: Policia Civil MT – MT