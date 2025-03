Polícia Civil prende e autua mulher por atendimentos oftalmológicos irregulares em Comodoro

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou da abertura do atendimento do Serviço Social do Comércio Sesc (Serviço Social do Comércio) Carreta Mulher na última quarta-feira (13), em Cáceres. A iniciativa, que tem articulação do parlamentar juntamente com a prefeitura da cidade e a Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomércio), permanece na princesinha do Pantanal até o dia 31 de março.

O projeto do Sesc/Fecomércio realiza os principais exames preventivos referentes à saúde feminina, promovendo o acesso das mulheres aos cuidados médicos. Os exames de papanicolau (citopatológico) e mamografia são os principais adotados no Brasil para a prevenção de câncer, por meio do diagnóstico precoce.

“Parabéns deputado por trazer a Carreta para a nossa cidade. No Sistema de Saúde demora até um ano para fazer a mamografia, na iniciativa do SESC, no mesmo dia”, destaca Joana Vieira, beneficiada pela ação.

Na solenidade de abertura, estiveram presentes a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato (PSB), o secretário municipal de Saúde, Cláudio Henrique, vereadores do municípios e representantes do Sistema S.

“É uma causa que eu defendo. Muitas mulheres não fazem o exame nos postos de saúde por vergonha, a carreta é uma oportunidade de as mulheres serem atendidas por pessoas fora do seu círculo social e uma equipe exclusivamente feminina.”, aponta o deputado republicano.

Durante entrevista a jornalistas, o parlamentar não hesitou em agradecer o presidente da Fecomércio MT, Wenceslau Júnior, a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, o secretário de Saúde, Cláudio Henrique e os vereadores da cidade.

“O projeto segue na Região Oeste até meados de julho. Sem o apoio e a articulação com a prefeitura, o Sistema S, e os vereadores da cidade, não conseguiríamos. Obrigado por estarem comigo na atenção da saúde da mulher na minha região”, destacou Moretto.

Sobre o projeto

Sesc Saúde Mulher – realização de exames preventivos

Local: Estacionamento do Sesc Cáceres – Rua Membeca, n° 1573 – Bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT.

Período: de 13 a 31 de março.

Quando: De segunda a sexta, das 07h30 às 11h30, das 13h30 às 17h

Informações: whatsapp (65) 99951-6825

Atendimento gratuito

Fonte: ALMT – MT