Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio em Tapurah

Um jovem condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil do município de Rondonópolis, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

Ao ser surpreendido pelos policiais civis na noite de quinta-feira (23.5), o procurado, de 26 anos e com sentença condenatória, tentou evitar a prisão fugindo e pulando o muro da casa. No entanto, foi contido pelo cerco policial.

O jovem foi condenado a 80 anos de reclusão por participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em junho de 2023.

O crime

O crime, de extrema violência, teve como vítimas cinco pessoas de uma mesma família, incluindo um pai e seu filho, que foram sequestrados e agredidos por membros de uma facção criminosa no bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis.

Segundo as investigações, as vítimas foram levadas a uma residência, onde sofreram agressões com pedaços de madeira, sob coação para fornecer informações sobre o paradeiro de outro indivíduo.

Na ocasião, mesmo negando qualquer conhecimento, os criminosos continuaram a torturar as vítimas. Em seguida, realizaram uma videochamada com detentos e decidiram que as vítimas seriam executadas em uma chácara.

No entanto, mesmo feridos e com as mãos amarradas, pai e filho conseguiram escapar.

Durante a tentativa de fuga e a busca por refúgio em um hotel com a família, o grupo foi alvo de disparos de arma de fogo. Três pessoas foram baleadas e socorridas. Uma mulher e uma criança de um ano, que também estavam no veículo, não ficaram feridas.

Outros envolvidos

A Polícia Civil segue com as buscas para localizar e prender uma mulher, conhecida como “Baratinha”, condenada a mais de 86 anos de reclusão.

Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 198, 181 ou (66) 98156-0028. O sigilo é garantido.

Fonte: Policia Civil MT – MT