Polícia Civil prende em flagrante autor de homicídio ocorrido em VG

O autor do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (20.11), em Várzea Grande, foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá. O suspeito, de 52 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

A prisão ocorreu após a equipe da DHPP de Cuiabá ser acionada para fazer a liberação de corpo no Pronto Socorro de Várzea Grande, da vítima um homem de 44 anos.

Durante atendimento da ocorrência os policiais civis foram informados que o autor do crime também se encontrava na unidade de saúde, quando foi detido em flagrante.

De acordo com o delegado da DHPP, Rogério Gomes, o suspeito teria recebido em sua conta bancária um Pix no valor de R$ 950 realizado pela vítima por engano.

A vítima procurou o estabelecimento comercial do suspeito para pedir a devolução do dinheiro. Mas o suspeito devolveu apenas parte do valor, alegando que o banco havia descontado parte dos valores em decorrência de uma dívida.

O suspeito então pediu mais prazo à vítima para conseguir o dinheiro. Porém a vítima já inconformada compareceu no bar do suspeito junto com outras três pessoas, e passou a exigir a devolução do dinheiro.

Após iniciar uma agressão entre os envolvidos, o suspeito pegou uma faca golpeou a vítima. Em seguida o dono do bar que fica no bairro Capela Piçarrão, e que também estava ferido, foi socorrido e levado para o Pronto Socorro de Várzea Grande.

Ao ser interrogado, o autor alegou ter agido para se defender das agressões iniciadas pela vítima acompanhada das outras três pessoas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para as providências cabíveis e autuado em flagrante pelo crime homicídio. O autuado será apresentado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

“As investigações prosseguem, de modo a coletar mais informações, e identificar e ouvir testemunhas objetivando ao completo esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, destacou o delegado Rogério Gomes.

Fonte: Policia Civil MT – MT