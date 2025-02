Polícia Civil prende em flagrante homem que deixou seus cachorros matarem gato em Juína

​Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam dois homens por tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (11.2), em Várzea Grande. Os suspeitos foram presos em duas ocorrências registradas pela equipe. Nas ações, a PM apreendeu porções de substâncias análogas a maconha, pasta base e cocaína.

Na primeira ocorrência, os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Nova Esperança e abordaram um jovem, de 19 anos, que foi flagrado deixando um terreno baldio de forma suspeita. Na revista pessoal, os militares encontraram 10 porções de pasta base de cocaína.

Em seguida, o suspeito levou os policiais até dois endereços, que seriam a sua residência e a casa de um comparsa, que não foi localizado. Nestes locais, a equipe do GAP apreendeu mais 105 porções de pasta base e 13 porções de maconha, além de uma balança de precisão. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes.

Já durante patrulhamento pelo bairro Pirineu, o GAP recebeu denúncias de populares sobre um homem que estava transitando pelo bairro e vendendo drogas na região. Os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem deixando uma área de mata.

Ele foi abordado e, ao ser questionado sobre a denúncia, confessou vender as drogas e deixar seu material guardado naquele local. Os militares fizeram buscas na região e apreenderam 53 porções de maconha, 30 porções de pasta base e nove porções de cocaína, além da quantia de R$ 246,00 em dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Central de Flagrantes do município para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT