Polícia Civil prende em flagrante homem que estuprou mulher de amigo enquanto ela dormia

Um homem que estuprou a esposa de um amigo enquanto ela dormia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (13.10), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.

O suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

O crime ocorreu no domingo (12.10), na residência do casal, quando o suspeito aproveitou que a vítima estava em estado de embriaguez para praticar o abuso sexual, no momento em que ela estava no quarto dormindo.

Ao acordar e perceber o que estava acontecendo, a vítima empurrou o suspeito e chamou seu marido. O casal foi para delegacia, onde comunicou os fatos, sendo realizado exames periciais que comprovaram os abusos.

Diante das evidências, a equipe de investigadores da especializada iniciou as investigações, conseguindo identificar e localizar o suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime. Após as providências na delegacia, o preso foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT