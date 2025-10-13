SEGURANÇA
Polícia Civil prende em flagrante homem que estuprou mulher de amigo enquanto ela dormia
Um homem que estuprou a esposa de um amigo enquanto ela dormia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (13.10), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá.
O suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
O crime ocorreu no domingo (12.10), na residência do casal, quando o suspeito aproveitou que a vítima estava em estado de embriaguez para praticar o abuso sexual, no momento em que ela estava no quarto dormindo.
Ao acordar e perceber o que estava acontecendo, a vítima empurrou o suspeito e chamou seu marido. O casal foi para delegacia, onde comunicou os fatos, sendo realizado exames periciais que comprovaram os abusos.
Diante das evidências, a equipe de investigadores da especializada iniciou as investigações, conseguindo identificar e localizar o suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime. Após as providências na delegacia, o preso foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Mato Grosso se destaca em operação nacional contra violência doméstica
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 83 foragidos da Justiça entre os dias 3 e 10 de outubro, durante a Operação Alerta Lilás, realizada em todo o país. A ação teve como foco a prisão de condenados por crimes de violência contra a mulher, como feminicídio, estupro, agressão, tentativa de homicídio, entre outros. A maioria das prisões foi por não pagamento de pensão alimentícia. A operação fez parte do calendário de ações alusivas ao Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado em 10 de outubro.
Mato Grosso foi um dos estados com maior número de prisões, totalizando oito capturas, ao lado de Rondônia. As detenções ocorreram nos municípios de Diamantino, Primavera do Leste, Cáceres, Poconé, Barra do Garças, Pontes e Lacerda e Guarantã do Norte. Um dos casos de destaque foi a prisão de um homem, de 42 anos, em Primavera do Leste, procurado por estupro de vulnerável — ele é acusado de abusar sexualmente da enteada desde os 11 anos de idade. O caso foi formalmente denunciado às autoridades em 2017, quando a adolescente tinha 15 anos.
A PRF reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e a promoção da segurança pública com foco em direitos humanos.
Fonte: PRF – MT
SEGURANÇA
Jovem investigado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil
Um jovem investigado por violência doméstica contra a ex-namorada em Alto Garças, foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (11.10), em ação para cumprimento de mandado judicial.
O suspeito, de 23 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação da Delegacia de Alto Garças para esclarecer os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.
Conforme a delegada de Alto Garças, Michele Castro Reis de Siqueira, foram instaurados e concluídos três inquéritos para apurar os atos de violência contra a vítima de 16 anos.
Em um dos crimes investigados, o jovem invadiu a residência da ex-namorada e a agrediu com socos, esganadura e puxões de cabelo, além de tê-la ameaçado de morte com uma faca de cozinha.
A menor de idade sofreu lesões corporais em diversas partes do corpo, e o agressor foi indiciado pelos crimes de violação de domicílio, lesão corporal contra mulher por motivação de gênero e ameaça.
O segundo inquérito foi instaurado depois do suspeito ter divulgado fotos e vídeos da adolescente em cenas de nudez, o que configura o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 241-A do ECA).
“Ao ver ouvida na Delegacia de Alto Garças, a menor relatou dois descumprimentos da medida protetiva decretada pela justiça, razão pela qual o suspeito também foi indiciado pelo descumprimento de medidas protetivas tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06”, destacou a delegada Michele Castro.
Diante da reiteração delitiva e do descumprimento da medida protetiva de urgência, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão preventiva do jovem, que foi decretado pelo Poder Judiciário.
Em seguida ele foi preso por força do mandado de prisão e posteriormente encaminhado ao Presídio de Alto Araguaia, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Alto Garças reafirma seu compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica e grupos vulneráveis no município.
Fonte: Policia Civil MT – MT
