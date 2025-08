Polícia Civil prende em flagrante mulher que espancou filhos em Ribeirão Cascalheira

Um homem, condenado por estupro de vulnerável no Distrito Federal, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta segunda-feira (4.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Alto Araguaia.

O foragido, de 45 anos, estava com um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde ocorreu o crime. Ele possui uma pena restante de 24 anos, 8 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A captura do foragido ocorreu após trabalho conjunto de investigação e troca de informações entre as equipes da Delegacia de Alto Araguaia e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

As investigações indicavam que o condenado estava residindo na cidade mato-grossense, o que levou ao início de diligências para confirmar sua identidade e localização, sendo a prisão realizada após diversas diligências.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à Cadeia Pública de Alto Araguaia, onde permanecerá custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Policia Civil MT – MT