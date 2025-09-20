Polícia Civil prende em rondonópolis alvo da Operação Impetus

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), cumpriu, nesta quarta-feira (17), a prisão preventiva de um homem de 23 anos, investigado pelo crime de organização criminosa. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

O suspeito era um dos alvos da Operação Impetus, deflagrada em 30 de maio de 2025, que teve como objetivo o cumprimento de 38 ordens judiciais, entre mandados de prisão e de busca e apreensão, contra integrantes de uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ocasião, foram expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá 23 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, todos com cumprimento direcionado à cidade de Rondonópolis.

A prisão desta quarta-feira representa a continuidade dos trabalhos investigativos e do desdobramento das diligências da Operação Impetus.

