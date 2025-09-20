SEGURANÇA
Polícia Civil prende em rondonópolis alvo da Operação Impetus
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), cumpriu, nesta quarta-feira (17), a prisão preventiva de um homem de 23 anos, investigado pelo crime de organização criminosa. O mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá.
O suspeito era um dos alvos da Operação Impetus, deflagrada em 30 de maio de 2025, que teve como objetivo o cumprimento de 38 ordens judiciais, entre mandados de prisão e de busca e apreensão, contra integrantes de uma facção criminosa envolvida em tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Na ocasião, foram expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá 23 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, todos com cumprimento direcionado à cidade de Rondonópolis.
A prisão desta quarta-feira representa a continuidade dos trabalhos investigativos e do desdobramento das diligências da Operação Impetus.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito em flagrante com 240 tabletes de maconha tipo skank
A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na sexta-feira (19.9), um homem suspeito de tráfico de drogas e apreendeu 240 tabletes de maconha do tipo skank.
A prisão foi realizada pela Delegacia de Sapezal, durante diligências investigativas, quando a equipe policial abordou o suspeito transportando os tabletes de substância análoga à maconha do tipo skank, em uma caminhonete, na região do município de Campos de Júlio.
Como a abordagem e a prisão ocorreram no município de Campos de Júlio, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotadas as providências cabíveis.
Após os trâmites, o preso foi colocado à disposição da Justiça.
Skank
O skank é uma variedade de maconha cultivada em ambiente controlado, com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC), o que a torna mais potente e com maior valor de mercado em comparação à maconha comum.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil produtos furtados e prende dois suspeitos por receptação
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf), recuperou, nesta quarta-feira (17.9), diversos objetos furtados em ocorrências distintas na cidade e prendeu duas pessoas pelos crimes de receptação.
Em uma das ações, os policiais localizaram materiais furtados de uma empresa no bairro Vila Andreia. Os objetos estavam em uma residência no bairro Monte Líbano, pertencente a uma mulher de 45 anos, que foi autuada em flagrante por receptação. Durante a diligência, os investigadores também constataram que uma criança se encontrava sozinha no imóvel, sem qualquer supervisão de adulto, situação considerada recorrente. Por esse motivo, a suspeita também responderá pelo crime de abandono de incapaz.
Em outra ocorrência, a Derf recuperou objetos furtados de uma obra pública em andamento na UPA de Rondonópolis. Os materiais foram encontrados em uma empresa no bairro Vila Rica, de propriedade de um homem de 49 anos, que possui histórico criminal por crimes de furto e violência doméstica.
O suspeito também foi autuado por receptação.
