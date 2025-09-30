SEGURANÇA
Polícia Civil prende empresário alvo da Operação Conductor que estava foragido
A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (29.9), um empresário, de 34 anos, que estava com um mandado de prisão em aberto pela Operação Conductor, que investiga um grupo criminoso que atua nas regiões de fronteira de Mato Grosso e metropolitana de Cuiabá, cometendo crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
O mandado foi cumprido em Cuiabá, por equipes das Delegacias Especializadas de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), após investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e da Draco de Cáceres.
O investigado estava foragido desde o dia da deflagração da operação, no dia 2 de setembro.
As investigações apontaram que ele enviou R$ 159.5 mil para o líder do grupo criminoso e a esposa dele. Recebeu drogas enviadas pela irmã do líder do grupo em sua distribuidora, em Cuiabá. E teve movimentação bancária entre 2022 e 2024 totalmente incompatíveis com suas declarações de imposto de renda.
O suspeito foi localizado em frente a uma casa no Bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá, e abordado logo após entrar em um carro e sair do local. Depois, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência em que ele está morando atualmente, no Bairro Residencial Nova Canaã.
Ele foi encaminhado para a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), onde será ouvido e ficará à disposição da Justiça.
Operação Conductor
A Operação Conductor foi deflagrada no dia 2 de setembro, pela Polícia Civil, para investigar um grupo criminoso que movimentou R$ 100 milhões com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira de Mato Grosso e metropolitana de Cuiabá.
As investigações apontaram o envolvimento de pelo menos 31 pessoas físicas e oito pessoas jurídicas. O líder do grupo, morador de Várzea Grande, controlava o transporte da droga desde a região de fronteira, o armazenamento, negociação e distribuição na região metropolitana de Cuiabá.
“Durante o período de cerca de quatro meses, o grupo recebeu mais de duas toneladas de drogas, armas de fogo e munições, sendo um carregamento por semana. O valor estimado da droga recebida nesse período é de R$ 45 milhões, que corresponde à quantia bloqueada/sequestrada dos investigados”, afirmou a delegada Bruna Laet, responsável pela investigação do caso.
Os entorpecentes do grupo eram destinados tanto ao consumo local quanto enviados a outros estados da federação. As investigações apontaram que a movimentação financeira do grupo com a comercialização da droga chega a R$ 100 milhões.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende idoso que agrediu sobrinha com “chicote”
Um idoso de 68 anos foi preso, em flagrante, pela Polícia Civil, após agredir a sobrinha com “chicotadas”. Prisão foi realizada nessa segunda-feira (29.9), em Rondolândia.
A vítima, de 44 anos, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Em seu relato, ela teria ido até uma escola na cidade para levar uma roupa para o filho. O tio teria se irritado por ela não ter o avisado.
Segundo a mulher, o tio ainda chegou a ameaçá-la de morte, caso a situação se repetisse.
Diante dos fatos, os policiais saíram em diligências, localizando e prendendo o suspeito.
Após a prisão, o idoso foi conduzido até a delegacia para as devidas providências legais cabíveis.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar resgata menina de nove anos vítima de maus tratos e prende mãe em Sorriso
Policiais militares do 12º Batalhão resgataram, na manhã desta terça-feira (30.9), uma menina, de 9 anos, e prendeu em flagrante a mãe da vítima, de 38 anos, suspeita por abandono de incapaz e maus tratos, em Sorriso (396 km de Cuiabá). A menor apresentava diversas lesões pelo corpo. A vítima escreveu um bilhete pedindo por socorro.
As equipes foram acionadas após o gerente de uma empresa voltada para construção civil, encontrar um bilhete com a seguinte frase “liga para o meu pai” e “SOS”, sinal universal de socorro usado em comunicação, que teria sido arremessado por cima do muro, de um conjunto de kitnets utilizadas pelos funcionários da construtora.
Os policiais militares se deslocaram até o outro lado do muro e se depararam com a suspeita, acompanhada da filha, chorando e bastante nervosa. A criança relatou que foi a autora do bilhete. Ela ressaltou que é agredida pela mãe e que gostaria de morar com o pai.
A menina apresentava diversas lesões pelos braços e pernas. Os militares acionaram uma equipe do Conselho Tutelar, e o pai da vítima para acompanharem o caso. A mulher foi conduzida à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
