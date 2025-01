Polícia Civil prende envolvidos em extorsão a dono de loja incendiada em Paranatinga

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (28.01), dois homens, de 24 e 25 anos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso suspeito de praticar extorsão contra comerciantes e incendiar uma loja no centro de Paranatinga (a 384 km de Cuiabá).

Um foi detido em um posto de combustível, enquanto o outro foi localizado em uma tabacaria. Ambos tinham passagens pela polícia, um por tentativa de furto, e outro é um faccionado que estava com mandado de prisão em aberto na 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Os mandantes do ataque já tinham sido identificados na manhã desta terça-feira. Eles já estavam detidos no Centro Penitenciário do município e serão transferidos para uma área de isolamento.

A investigação apontou que o incêndio foi uma represália ao dono da loja, que se negou a pagar valores aos criminosos. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que um dos suspeitos presos na tarde desta terça foi visto dentro no interior do estabelecimento comercial fazendo cobranças aos funcionários da loja. A Polícia Civil segue na investigação do caso.

O incêndio criminoso destruiu a loja e acabou causando danos a outras duas propriedades vizinhas.

Logo após os ataques durante a madrugada desta terça-feira, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) reforçou o policiamento em Paranatinga com equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rotam, Força Tática, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Gerência de Operações Especiais (GOE).

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, destacou que as equipes policiais agiram rápido e deram a resposta à altura, seguindo a determinação do programa de Tolerância Zero as facções criminosas, instituído em Mato Grosso.

“De imediato, enviamos reforço e equipes das unidades especializadas da Polícia Militar e Civil que se deslocaram para o município. A resposta já foi dada com a identificação pela manhã dos mandantes, que estavam presos e foram transferidos para setores isolados. O trabalho prossegue com ações ostensivas e de investigação no município, dentro da política de tolerância zero as facções criminosas em Mato Grosso”, ressaltou o secretário.

Fonte: Governo MT – MT