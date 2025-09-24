Polícia Civil prende envolvidos em homicídio e ocultação de cadáver em Rondonópolis

A Polícia Judiciária Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24.9), a Operação Cova Rasa, para cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de envolvidos no homicídio e na ocultação de cadáver de Francisco Tomaz da Silva Júnior, de 27 anos.

Francisco foi visto pela última vez na manhã de 24 de maio de 2025, quando saiu de sua residência, no bairro Alfredo de Castro, e não retornou. Familiares registraram boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento.

Após diversas diligências, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia localizou, em 17 de junho, o corpo da vítima enterrado em uma área de mata, próxima ao Rio Vermelho, na MT-270. O cadáver apresentava mãos e pernas amarradas, além de indícios de tortura antes da execução.

As investigações apontaram que dois homens foram os executores do crime e um terceiro indivíduo, identificado como liderança de facção criminosa atuante na região, foi o mandante. A partir dessas evidências, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão, deferidos pela Justiça.

Durante a operação desta quarta-feira, foram cumpridas prisões preventivas contra dois homens, de 19 e 23 anos, apontados como os executores do homicídio. O terceiro investigado, de 30 anos, alvo de mandado de busca, já utilizava tornozeleira eletrônica por homicídio e tráfico de drogas. Em sua residência, a Polícia apreendeu várias porções de entorpecentes, resultando em prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Nas diligências, ainda foram apreendidos dois carros e seis motocicletas, sendo uma delas produto de roubo e outras sem placas de identificação, possivelmente utilizadas para a prática de crimes na cidade.

As apurações revelaram que a motivação do homicídio esteve ligada a uma rixa entre facções criminosas. Na noite anterior ao crime, a vítima teria discutido com dois dos envolvidos presos.

Os três investigados responderão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa.

A ação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil, no âmbito da Operação Inter Partes, que faz parte do programa Tolerância Zero, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso no combate às facções criminosas em todo o Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT