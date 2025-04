Polícia Civil prende envolvidos no desaparecimento de morador de Várzea Grande

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do 9º Batalhão, inaugurou, na noite deste sábado (27.4), o projeto social “Sua Vez – Amor por Ensinar”, com o objetivo de capacitar mulheres com cursos profissionalizantes nas áreas de beleza e gastronomia. O lançamento ocorreu na base da 2ª Companhia Independente, localizada no bairro Parque Cuiabá, na Capital.

O objetivo do projeto social é inserir essas mulheres no mercado de trabalho. O projeto já conta com 150 inscrições. A primeira-dama Virgínia Mendes é madrinha da iniciativa, que também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

“Como madrinha desse projeto, me sinto profundamente honrada em contribuir para que tantas mulheres em situação de vulnerabilidade possam trilhar novos caminhos, com dignidade, capacitação e independência. Porque acreditar em uma mulher é dar força a uma família inteira. É construir futuro”, comemorou a primeira-dama do Estado.

De acordo com o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Fábio Alves Ribeiro, a unidade militar instalou um espaço exclusivo e climatizado para recepcionar as alunas do projeto, que serão capacitadas em grupo, com cursos de duração de três meses.

O local abriga auditório para aulas teóricas, espaço para desenvolvimento pessoal, clínica-escola de estética, com macas e cadeiras de manicure e pedicure, além de uma cozinha industrial para aulas de gastronomia, com cursos voltados à panificação. Elas sairão com certificados de conclusão.

“A área da beleza e da alimentação são áreas prósperas e de fácil inserção no mercado de trabalho. Essas mulheres conseguem ter sua renda, muitas vezes, trabalhando dentro da própria casa. O objetivo do projeto é fazer com que elas sejam capacitadas e fortalecidas emocionalmente para sair da realidade catastrófica que vivem e ir para um futuro ainda melhor”, afirmou o tenente-coronel Ribeiro.

O secretário adjunto do Escritório Diretivo de Projetos Estratégicos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Klebson Gomes Haagsma, parabenizou a Polícia Militar pela iniciativa e enalteceu a parceria entre as instituições estaduais, destacando o sucesso e a importância dos programas SER Família, criados pela primeira-dama Virgínia Mendes.

“Estamos aqui para representar a primeira-dama Virgínia Mendes e dizer o quanto estamos gratos pela iniciativa de mais um projeto social para atender à nossa população. A ordem é nunca deixar um mato-grossense para trás, e é isso que já fazemos com o programa SER Família, SER Família Mulher e o SER Família Capacita, que já alcançou 26 mil pessoas capacitadas em 50 cursos. Estaremos prestando todo e qualquer tipo de apoio possível em projetos de capacitação e solidariedade aos nossos cidadãos”, destacou Klebson.

Mariana Lima, de 33 anos, é uma das inscritas no programa e falou que o projeto será uma oportunidade de retornar ao mercado de trabalho. “Eu fiquei muito feliz pela realização do projeto aqui na nossa região. Vou fazer cursos voltados para a área da beleza e pôr os conhecimentos adquiridos logo em prática”, disse.

Já Rafaela de Almeida, de 29 anos, que também está fora do mercado de trabalho, apostou em panificação. “Minha mãe já trabalha na área e vou poder ajudá-la através do projeto. Estou bastante animada e empolgada para fazer uma renda extra e poder ajudar em casa. A Polícia Militar está de parabéns pela iniciativa”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, reforçou que o projeto social Sua Vez – Amor por Ensinar será uma ótima oportunidade de mudança de vida para as alunas.

“Esse é mais um projeto social criado pela Polícia Militar para servir a nossa população. Nossa instituição está presente em 142 municípios e a intenção é de expandir cada vez mais assistência social. Graças ao Governo do Estado, vivemos uma realidade muito diferente dos últimos anos, com importantes investimentos e a valorização de agentes da Segurança Pública”, discursou coronel Fernando.

