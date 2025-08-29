Polícia Civil prende estuprador que matou mulher na UFMT

O autor do estupro seguida de homicídio contra Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, nas dependências do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil.

O homem foi localizado e preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa de Cuiabá, na tarde de sexta-feira (29.8), dentro da UFMT.

O suspeito teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça, embasada nas diligências da DHPP realizadas em parceria com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para esclarecer o crime.

Durante as investigações foram realizados exames periciais em outras três vítimas de estupro e feminicídio, ocorridos em diferentes anos, sendo descoberto que foram praticados pelo mesmo homem que estuprou e matou Solange.

Um primeiro crime, feminicídio e estupro foi cometido no ano de 2020, no bairro Parque Ohara. O segundo estupro praticado no ano de 2021, no Bairro Tijucal. O terceiro estupro foi em 2022, no bairro Jardim Leblon.

Apontando como estuprador em série, o suspeito foi conduzido até a DHPP para ser interrogado, sendo posteriormente encaminhado para audiências de custódia ficando à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Policia Civil MT – MT