Polícia Civil prende estuprador que matou mulher na UFMT
O autor do estupro seguida de homicídio contra Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, nas dependências do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil.
O homem foi localizado e preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa de Cuiabá, na tarde de sexta-feira (29.8), dentro da UFMT.
O suspeito teve a ordem de prisão temporária decretada pela Justiça, embasada nas diligências da DHPP realizadas em parceria com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para esclarecer o crime.
Durante as investigações foram realizados exames periciais em outras três vítimas de estupro e feminicídio, ocorridos em diferentes anos, sendo descoberto que foram praticados pelo mesmo homem que estuprou e matou Solange.
Um primeiro crime, feminicídio e estupro foi cometido no ano de 2020, no bairro Parque Ohara. O segundo estupro praticado no ano de 2021, no Bairro Tijucal. O terceiro estupro foi em 2022, no bairro Jardim Leblon.
Apontando como estuprador em série, o suspeito foi conduzido até a DHPP para ser interrogado, sendo posteriormente encaminhado para audiências de custódia ficando à disposição do Poder Judiciário.
Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por violência doméstica
Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem investigado por violência doméstica.
A ordem judicial foi cumprida na residência do suspeito, situada na zona rural de Confresa, e faz parte de uma investigação que apura o crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica.
Conforme apurado pelos policiais civis, o suspeito ameaçou a vítima e seu atual companheiro após disputa na partilha de uma propriedade rural. A vítima relatou episódios anteriores de intimidação e comportamento agressivo por parte do ex-companheiro.
A ação reforça o compromisso da Polícia Civil para a proteção das mulheres e íntegra a Operação Shamar 2025 visando intensificar a repressão à violência doméstica em todo o país durante a campanha nacional “Agosto Lilás”.
Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar conhecido com uma espingarda
Um homem, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (28.8), por policiais militares da 9ª Companhia Independente, por porte ilegal de arma de fogo, na zona rural do município de Santo Afonso (255 km de Cuiabá). As equipes apreenderam uma espingarda calibre 36, sete munições e dois facões. O suspeito ainda teria ameaçado um colega de morte.
Conforme o boletim de ocorrência, um homem alegou que foi tirar satisfação com o suspeito, após ele mandar mensagens de cunho sexual à esposa da vítima. Ele foi até a casa do denunciado portando uma faca na cintura, temendo ser agredido.
Na ocasião, o indivíduo tentou agredir o colega, mas retornou para dentro da residência e saiu com uma espingarda, alegando que iria atirar. A vítima saiu correndo da casa e denunciou a situação aos policiais militares.
As equipes militares foram até o endereço apontado pela vítima, localizaram e abordaram o suspeito. Os policiais militares encontraram a capa de uma arma de fogo na área do homem. No entanto, ele alegou que não portava nenhuma arma de fogo no imóvel.
Testemunhas alegaram que momentos antes da chegada dos policiais militares, o suspeito escondeu o armamento no meio do pasto, sendo apreendido em seguida. As equipes conduziram o homem à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
