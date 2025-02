Polícia Civil prende faccionado foragido por homicídio qualificado em Sergipe

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informou, nesta sexta-feira (28.2), que 33 escolas regulares da Rede Estadual vão compor o programa de Escolas Cívico-Militares em 24 municípios. A transformação já passa a valer a partir deste ano letivo.

A votação, que ocorreu nos dias 25 e 26 deste mês, envolveu pais e responsáveis, além de alunos matriculados com idade a partir de 16 anos.

Por meio de votação secreta, os participantes manifestaram sua opinião sobre a proposta de conversão de cada unidade, indicando a opção escolhida entre “Aprovo” e “Não Aprovo”, conforme orientações delineadas em edital publicado no Diário Oficial do dia 17 de fevereiro.

O modelo cívico-militar mantém o currículo tradicional da Seduc, com professores responsáveis pelo ensino, enquanto os militares da reserva contribuem para a organização e disciplina das unidades.

Segundo a Seduc, a meta é que até o final de 2025, o número de escolas cívico-militares na rede seja de 100 unidades.

Confira a lista das escolas que passarão para o regime cívico-militar:

EE Arlindo Estilac Leal (Nova Xavantina)

EE Frei Ambrósio (Cáceres)

EE São Francisco de Assis (Aripuanã)

EE José Pedro Dias (Juara)

EE Leogevildo de Melo (Cuiabá)

EE Pe. Wanir Delfino César (Cuiabá)

EE João Brienne de Camargo (Cuiabá)

EE Alcebíades Calhao (Cuiabá)

EE Historiador Rubens de Mendonça (Cuiabá)

EE Leovegildo de Melo (Cuiabá)

EE Madre Tarcila (Campo Novo do Parecis)

EE Francisca de Souza Alencar (Nova Olímpia)

EE Luiz Frutuoso da Silva (Sapezal)

EE 13 de Maio (Porto Alegre do Norte)

EE Hilda Rocha Souza (São Félix do Araguaia)

EE Albert Einstein (Guarantã do Norte)

EE João Ponde de Arruda (Arenápolis)

EE Jardim das Flores (Matupá)

EE Virgilio Correa Filho (Nova Mutum)

EE Renê Barbur (Barra do Bugres)

EE Anisio José Moreira (São José do Rio Claro)

EE Antonio José de Lima (Juscimeira)

EE Cremilda de Oliveira Viana (Primavera do Leste)

EE Cecília |Meireles (Alta Floresta)

EE João Calixto Bernardes (Rosário Oeste)

EE Cleufa Hubner (Sinop)

EE Enio Pipino (Sinop)

EE Arlete Maria Cappellari (Sorriso)

EE 13 de Maio (Sorriso)

EE Paulo Freire (Primavera do Leste)

EE Vanil Stabilito (Várzea Grande)

EE Francisca Barros de Carvalho (Rondonópolis)

EE Professora Edith Pereira Barbosa (Rondonópolis)

Fonte: Governo MT – MT