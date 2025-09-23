SEGURANÇA
Polícia Civil prende faccionado responsável por armazenar cestas básicas para grupo criminoso em Primavera do Leste
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta terça-feira (23.9), um homem de 26 anos, membro de uma facção criminosa, em Primavera do Leste. O suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e outros delitos.
A ação ocorreu após denúncia anônima, recebida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de que um estabelecimento comercial estaria sendo utilizado para armazenar produtos de cesta básica em nome de uma facção criminosa, com o objetivo de distribuição à população como forma de cooptação social.
Durante diligências, os policiais encontraram mais de 100 cestas básicas, entre alimentos e materiais de limpeza, no interior do comércio. Além disso, foram apreendidas as chamadas “raspadinhas” ilegais vinculadas a uma facção criminosa. Conforme a Polícia Civil, esses bilhetes são utilizados como fachada para atividades ilícitas e não possuem autorização oficial para circulação.
No momento da abordagem, o suspeito arremessou seu aparelho celular contra o chão, na tentativa de destruí-lo, em uma clara ação para evitar que provas fossem obtidas. A atitude não impediu sua prisão em flagrante.
O investigado foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia para as devidas providências. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos na ação criminosa.
Polícia Civil indicia homem que matou mulher na UFMT por feminicídio e estupro
A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou, nesta terça-feira (23.9), o homem suspeito de matar Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, pelos crimes de estupro e homicídio qualificado na forma de feminicídio. Ele também é apontado como um estuprador em série.
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) reuniram elementos consistentes, como laudos periciais, exames de DNA e oitivas de testemunhas, que apontam a prática de violência sexual contra a vítima, que foi seguida pelo feminicídio.
Segundo o delegado Bruno Abreu, responsável pela condução do inquérito policial, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do investigado, também foi feita a representação junto ao Poder Judiciário pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, medida considerada como necessária para a garantia da ordem pública e para a continuidade das investigações.
“A Polícia Civil de Mato Grosso reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e seguirá empenhada na elucidação completa dos crimes, bem como na responsabilização de seus autores”, enfatizou o delegado.
Crime e prisão
Solange Aparecida Sobrinho foi assassinada no dia 23 de julho, em uma área desativada do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. A vítima foi abordada pelo suspeito, estuprada e, em seguida, assassinada.
Amostras coletadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) encontraram vestígios de DNA masculino no corpo de Solange, inclusive por debaixo das unhas, e também em uma bituca de cigarro.
As investigações da DHPP e as análises da Politec identificaram o DNA do suspeito como sendo o mesmo encontrado em outros dois estupros e um feminicídio na capital.
O primeiro crime, que envolveu feminicídio e estupro, foi cometido no ano de 2020, no bairro Parque Ohara. O segundo estupro foi praticado no ano de 2021, no Bairro Tijucal. O terceiro estupro ocorreu em 2022, no bairro Jardim Leblon.
Durante a consulta aos sistemas de segurança pública, foi encontrado o nome do suspeito, que havia sido preso por ter cometido o estupro ocorrido no Bairro Tijucal, em 2021. Com a identificação, o estuprador em série foi preso pela DHPP no dia 29 de agosto, no interior da própria Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), possivelmente buscando outra vítima.
Polícia Civil cumpre mandado contra homem reincidente em violência doméstica em Várzea Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão contra um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra uma ex-namorada, de 32 anos, em Várzea Grande. O suspeito já tinha histórico de violência contra mulheres de outros relacionamentos.
O primeiro registro de violência doméstica contra o suspeito foi em 2019, quando ele terminou um relacionamento de quatro anos e começou a perseguir e ameaçar a ex-namorada.
Em 2023, outra namorada registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito após ele partir para cima dela e de uma amiga, que ficaram feridas. À época, a vítima solicitou medidas protetivas.
Já no dia 4 de agosto deste ano, uma mulher, de 32 anos, procurou a Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG) para denunciar o namorado e pedir medidas protetivas de urgência, após sofrer diversas lesões no rosto e nas pernas, sofridas no dia 2 de agosto.
Diante da reincidência em atos de violência contra mulher, a delegada titular da DEDMCI-VG, Paula Gomes Araújo, representou pela prisão preventiva do agressor, que foi deferida pela Justiça.
Na tarde desta terça-feira (23.9), o suspeito compareceu à especializada espontaneamente e a ordem judicial foi cumprida. Após ser ouvido, ele será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.
