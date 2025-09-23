Connect with us

Polícia Civil prende faccionado responsável por armazenar cestas básicas para grupo criminoso em Primavera do Leste

Publicado em

23/09/2025

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, nesta terça-feira (23.9), um homem de 26 anos, membro de uma facção criminosa, em Primavera do Leste. O suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e outros delitos.

A ação ocorreu após denúncia anônima, recebida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de que um estabelecimento comercial estaria sendo utilizado para armazenar produtos de cesta básica em nome de uma facção criminosa, com o objetivo de distribuição à população como forma de cooptação social.

Durante diligências, os policiais encontraram mais de 100 cestas básicas, entre alimentos e materiais de limpeza, no interior do comércio. Além disso, foram apreendidas as chamadas “raspadinhas” ilegais vinculadas a uma facção criminosa. Conforme a Polícia Civil, esses bilhetes são utilizados como fachada para atividades ilícitas e não possuem autorização oficial para circulação.

No momento da abordagem, o suspeito arremessou seu aparelho celular contra o chão, na tentativa de destruí-lo, em uma clara ação para evitar que provas fossem obtidas. A atitude não impediu sua prisão em flagrante.

O investigado foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia para as devidas providências. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos na ação criminosa.

Fonte: Policia Civil MT – MT

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou, nesta terça-feira (23.9), o homem suspeito de matar Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, pelos crimes de estupro e homicídio qualificado na forma de feminicídio. Ele também é apontado como um estuprador em série.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) reuniram elementos consistentes, como laudos periciais, exames de DNA e oitivas de testemunhas, que apontam a prática de violência sexual contra a vítima, que foi seguida pelo feminicídio.

Segundo o delegado Bruno Abreu, responsável pela condução do inquérito policial, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do investigado, também foi feita a representação junto ao Poder Judiciário pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, medida considerada como necessária para a garantia da ordem pública e para a continuidade das investigações.

“A Polícia Civil de Mato Grosso reafirma seu compromisso no combate à violência contra a mulher e seguirá empenhada na elucidação completa dos crimes, bem como na responsabilização de seus autores”, enfatizou o delegado.

Crime e prisão

Solange Aparecida Sobrinho foi assassinada no dia 23 de julho, em uma área desativada do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. A vítima foi abordada pelo suspeito, estuprada e, em seguida, assassinada.

Amostras coletadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) encontraram vestígios de DNA masculino no corpo de Solange, inclusive por debaixo das unhas, e também em uma bituca de cigarro.

As investigações da DHPP e as análises da Politec identificaram o DNA do suspeito como sendo o mesmo encontrado em outros dois estupros e um feminicídio na capital.

O primeiro crime, que envolveu feminicídio e estupro, foi cometido no ano de 2020, no bairro Parque Ohara. O segundo estupro foi praticado no ano de 2021, no Bairro Tijucal. O terceiro estupro ocorreu em 2022, no bairro Jardim Leblon.

Durante a consulta aos sistemas de segurança pública, foi encontrado o nome do suspeito, que havia sido preso por ter cometido o estupro ocorrido no Bairro Tijucal, em 2021. Com a identificação, o estuprador em série foi preso pela DHPP no dia 29 de agosto, no interior da própria Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), possivelmente buscando outra vítima.

Fonte: Policia Civil MT – MT

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão contra um homem de 33 anos, investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra uma ex-namorada, de 32 anos, em Várzea Grande. O suspeito já tinha histórico de violência contra mulheres de outros relacionamentos.

O primeiro registro de violência doméstica contra o suspeito foi em 2019, quando ele terminou um relacionamento de quatro anos e começou a perseguir e ameaçar a ex-namorada.

Em 2023, outra namorada registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito após ele partir para cima dela e de uma amiga, que ficaram feridas. À época, a vítima solicitou medidas protetivas.

Já no dia 4 de agosto deste ano, uma mulher, de 32 anos, procurou a Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG) para denunciar o namorado e pedir medidas protetivas de urgência, após sofrer diversas lesões no rosto e nas pernas, sofridas no dia 2 de agosto.

Diante da reincidência em atos de violência contra mulher, a delegada titular da DEDMCI-VG, Paula Gomes Araújo, representou pela prisão preventiva do agressor, que foi deferida pela Justiça.

Na tarde desta terça-feira (23.9), o suspeito compareceu à especializada espontaneamente e a ordem judicial foi cumprida. Após ser ouvido, ele será encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

