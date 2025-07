Polícia Civil prende faccionados envolvidos em tráfico e tentativa de homicídio em Lucas do Rio Verde

Um faccionado, que atuava com o comércio de drogas em Lucas do Rio Verde e uma mulher, suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem em situação de rua no município, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (24.7), poucas horas após o crime. Além da prisão dos suspeitos, a ação levou à apreensão de diversas porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

O suspeito, de 37 anos, e a mulher, de 24, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e integrar facção criminosa.

Os policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde já estavam em diligências para apurar denúncias do comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Menino de Deus. Durante monitoramento do local perceberam a movimentação típica de tráfico de drogas e visualizaram o suspeito, já conhecido, por atuar como disciplina da facção criminosa.

Diante das evidências, os policiais decidiram realizar a abordagem na residência. O suspeito tentou fugir pulando o muro, porém foi detido pelos policiais. Em buscas no interior da residência, foram encontrados uma caixa de sapato com diversas porções de entorpecentes, balança de precisão e diversos pinos, utilizados para acondicionamento de cocaína.

Na casa também estava a suspeita, que teria participação em uma tentativa de homicídio, ocorrida horas antes, em um mercado no bairro Primavera, tendo como vítima um homem em situação de rua e supostamente jurado de morte por integrantes de uma facção criminosa.

Diante das evidências, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Lucas do Rio Verde, onde após serem interrogados, pelo delgado Artur Almeida, foram autuados em flagrante, sendo posteriormente colocados à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para apurar o envolvimento dos suspeitos na tentativa de homicídio.

