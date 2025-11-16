Polícia Civil prende foragido com duas condenações por homicídio

Um homem com dois mandados de prisão por condenação decretados pela Justiça de Rondônia, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na sexta-feira (14.11), em Várzea Grande.

O foragido, de 33 anos, vinha sendo procurado por dois crimes de homicídio qualificado, e foi localizado pelos investigadores da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, em um lava jato, no bairro São Mateus.

A prisão foi realizada após trabalho integrado entre as duas Polícias Civis, por meio de troca de informações entre a Polinter de Cuiabá e o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondônia.

Condenações

O condenado estava com dois mandados de prisão em aberto, pelo cometimento de dois homicídios qualificados ocorridos na cidade de Vilhena, em Rondônia.

Um dos crimes foi no ano de 2018 contra um mecânico. O homicídio aconteceu após um desentendimento em um balneário. O autor do crime foi condenado a pena de mais de 19 anos de reclusão.

A segunda ordem judicial é decorrente de outra condenação de mais de 10 anos de reclusão, por homicídio qualificado praticado em 2019. A vítima foi a ex-mulher de um amigo do acusado.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o homem usava o apelido de “matador”, bem como estava há cerca de seis anos em Mato Grosso tentando esconder-se da Justiça.

Ele também é investigado por envolvimento na morte de outra mulher, atingida por um disparo de arma de fogo na região da cabeça, no ano de 2019, em Vilhena.

Mandados cumpridos

Ao ser surpreendido pelos policiais civis da Polinter, em Várzea Grande, o criminoso foi conduzido para cumprimento dos dois mandados de prisão por condenação.

Após as providências cabíveis, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e colocado à disposição do Poder Judiciário.

