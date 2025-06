Polícia Civil prende foragido da Comarca de Vera em ação integrada em Rondonópolis

Uma ação integrada da Polícia Judiciária Civil, envolvendo a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, o Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis e a Delegacia de Polícia de Vera, resultou na prisão de um foragido da Justiça na manhã desta terça-feira (17.6), em Rondonópolis.

O homem, de 33 anos, era alvo de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Vera, em razão de investigação pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após a Delegacia de Vera informar que o foragido, investigado no bojo da Operação Lucille, deflagrada para desarticular facção criminosa, estaria escondido em Rondonópolis. A partir disso, as unidades atuaram de forma coordenada no compartilhamento de informações e na realização das diligências necessárias.

Com base nos dados repassados, os investigadores da Derf localizaram o suspeito em frente à sua residência. Ele foi abordado, informado sobre a ordem judicial e detido no local, em seguida, conduzido à sede da Derf, apresentado à autoridade policial e encontra-se à disposição da Justiça.

