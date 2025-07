Polícia Civil prende foragido da Justiça do Maranhão em Querência

Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (17.7), em Barra do Garças. Com o suspeito, foram apreendidos dois tabletes e quinze porções de maconha.

Durante a Operação Tolerância Zero, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão, em patrulhamento pelo bairro Anchieta, flagrou um homem em atitude suspeita, que jogou uma mochila no chão e tentou fugir para o interior de uma residência ao ver a viatura.

Na abordagem, foram localizados dentro da mochila dois tabletes de maconha e 15 porções da mesma droga, além de material de preparo. Questionado sobre os entorpecentes, o suspeito confirmou a posse da droga.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT