Polícia Civil prende foragido que ameaçou corretores por não ser contemplado em consórcio

A Polícia Civil prendeu em Barra do Garças, na manhã desta quinta-feira (15.4), um homem de 26 anos, suspeito de agredir sua namorada, de 37, com um pedaço de tijolo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque teria ocorrido na residência da mulher, e o suspeito, inconformado com o término do relacionamento, fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Após prestar atendimento inicial à vítima, a PM conduziu a mulher à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) para o registro da ocorrência, representação criminal e solicitação de medidas protetivas.

A vítima prestou declarações, e a Polícia Civil determinou que uma equipe de investigação iniciasse diligências imediatas no sentido de localizar e prender o suspeito, que ainda se encontrava em flagrante delito. Após buscas, o suspeito foi localizado no bairro São José, escondido em uma residência. Ele foi preso sem oferecer resistência e autuado pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública local e permanecerá à disposição da Justiça. A vítima, que já solicitou medidas protetivas, será acompanhada por uma equipe psicossocial, conforme as diretrizes do atendimento especializado oferecido pela delegacia. O caso segue sob investigação.

Fonte: Policia Civil MT – MT