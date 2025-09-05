Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na manhã dessa quinta-feira (4.9), dois homens, de 29 e 38 anos, acusados de furto qualificado contra uma papelaria localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos era funcionário da papelaria e teria desviado mercadorias da empresa em, pelo menos, três ocasiões.

O esquema criminoso envolvia a separação de produtos de alto valor agregado, que eram acondicionados em caixas e transportados até o estacionamento do estabelecimento, onde o comparsa aguardava em um veículo Fiat Uno branco para receber as mercadorias.

O proprietário da papelaria descobriu os furtos e acionou a Polícia Civil. O carro utilizado pelos suspeitos foi abordado e foram encontradas diversas caixas com materiais de papelaria, como pincéis, cartuchos e canetas. O motorista foi preso.

Em seguida, os policiais prenderam o funcionário no interior da papelaria.

O material recuperado foi avaliado em aproximadamente R$ 7 mil. Porém, o proprietário acredita que o prejuízo total com os crimes possa ultrapassar R$ 20 mil.

Os dois homens foram autuados em flagrante por furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça. O veículo utilizado no crime foi apreendido e os materiais recuperados foram devolvidos ao estabelecimento comercial.

A Polícia Civil segue investigando possível envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso e a ocorrência de furtos no depósito da empresa, localizado em outro endereço.

