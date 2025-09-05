SEGURANÇA
Polícia Civil prende funcionário e comparsa que furtaram papelaria em Várzea Grande
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante, na manhã dessa quinta-feira (4.9), dois homens, de 29 e 38 anos, acusados de furto qualificado contra uma papelaria localizada no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.
De acordo com as investigações, um dos suspeitos era funcionário da papelaria e teria desviado mercadorias da empresa em, pelo menos, três ocasiões.
O esquema criminoso envolvia a separação de produtos de alto valor agregado, que eram acondicionados em caixas e transportados até o estacionamento do estabelecimento, onde o comparsa aguardava em um veículo Fiat Uno branco para receber as mercadorias.
O proprietário da papelaria descobriu os furtos e acionou a Polícia Civil. O carro utilizado pelos suspeitos foi abordado e foram encontradas diversas caixas com materiais de papelaria, como pincéis, cartuchos e canetas. O motorista foi preso.
Em seguida, os policiais prenderam o funcionário no interior da papelaria.
O material recuperado foi avaliado em aproximadamente R$ 7 mil. Porém, o proprietário acredita que o prejuízo total com os crimes possa ultrapassar R$ 20 mil.
Os dois homens foram autuados em flagrante por furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça. O veículo utilizado no crime foi apreendido e os materiais recuperados foram devolvidos ao estabelecimento comercial.
A Polícia Civil segue investigando possível envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso e a ocorrência de furtos no depósito da empresa, localizado em outro endereço.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Investigação da Polícia Civil de Mato Grosso leva à prisão de homicida em Alagoas
Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (4.9), no momento em que participava de uma audiência judicial, na cidade de Rio Largo, em Alagoas. O homem responde pelo crime de homicídio, duplamente qualificado, praticado em abril de 2024, em Campo Novo dos Parecis.
A prisão ocorreu graças à investigação realizada pela Polícia Civil em Campo Novo do Parecis que, após troca de informações com o Ministério Público da Comarca, conseguiu identificar o local de conexão da rede, chegando até o investigado, no momento em que era ouvido em audiência judicial. Com isso, foi possível acionar a Polícia Civil de Alagoas, que garantiu o cumprimento do mandado de prisão preventiva.
A prisão foi registrada em vídeo e integrará o processo judicial.
O crime
O crime foi praticado em 22 de abril de 2024, quando o investigado teria efetuado disparos de arma de fogo contra José Valdir de Lima, de 46 anos, que estava de sua caminhonete, no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT.
Na época, o crime gerou grande repercussão na cidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Batalhão Ambiental prende homem com arsenal de armas, munições e carne de animal silvestre
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prendeu um homem, de 46 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (4.5), em Colniza. Com o suspeito, foram apreendidas sete espingardas, um revólver calibre .38, munições e duas pacas abatidas.
Durante a operação ambiental, os policiais receberam uma denúncia da Promotoria de Justiça sobre a comercialização irregular de pescado em uma residência. A equipe se deslocou ao endereço para verificar os fatos.
Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher, esposa do proprietário. Em relato à equipe, ela informou que o suspeito não estava em casa e confirmou a comercialização de pescado.
Ainda na abordagem, foram encontradas carnes de duas pacas, totalizando oito quilos. Questionada sobre a procedência, a mulher disse que o esposo recebeu os animais de um amigo em uma pescaria.
Durante busca na residência, o suspeito chegou ao local e acompanhou a fiscalização. Nos fundos da residência, foi localizada uma oficina clandestina de armas de fogo. Questionado, o homem confirmou que fazia consertos nas armas e que tinha armas de clientes no local.
Em outro cômodo, a equipe localizou um revólver calibre .38, sete espingardas e 15 munições de diversos calibres.
Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, junto com o material apreendido, para as providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou do disque-denúncia 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
