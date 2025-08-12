SEGURANÇA
Polícia Civil prende funcionário que desviou R$ 100 mil de empresa e pediu demissão
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) prendeu, nessa segunda-feira (11.8), um homem, de 30 anos, acusado de desviar R$ 100 mil da empresa em que trabalhava, em Várzea Grande, pouco antes de pedir demissão.
O gerente da empresa de cerâmica procurou a Derf relatando que, nessa segunda-feira (11), o funcionário o havia comunicado que desejava pedir demissão. Ficou acordado que este realizaria o exame demissional e retornaria à empresa para entregar o documento. Porém, isto não ocorreu.
O funcionário em questão era responsável pelo setor financeiro da empresa, incluindo pagamentos e recebimentos, e trabalhava no local há um ano.
Após a demissão, quando o gerente foi realizar o fechamento financeiro, constatou que o funcionário havia acessado indevidamente a conta jurídica da empresa e efetuado um pix de R$ 100 mil para sua própria conta bancária, às 8 horas dessa segunda-feira (11).
Diante disso, o gerente procurou a Derf e registrou um boletim de ocorrência. A equipe da especializada solicitou as imagens de segurança da empresa, que mostraram o suspeito fazendo a transferência no computador de sua sala na empresa.
Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito e ele foi questionado sobre o furto dos R$ 100 mil, mas não soube explicar a procedência. No quarto do casal, foram encontradas roupas arrumadas em cima da cômoda, como se o casal estivesse pronto para viajar.
O suspeito foi preso em flagrante por furto qualificado pela fraude e abuso de confiança em continuidade delitiva. O celular dele foi apreendido.
Depois, foi apurado que ele também comprou um Jeep branco no dia 22 de julho deste ano, realizando o pagamento à vista A vítima apresentou na Derf diversos comprovantes de transferências realizadas pelo suspeito da conta da empresa para sua conta pessoal, demonstrando que os furtos já vinham ocorrendo há vários meses.
O responsável pela empresa disse em depoimento que, pelos extratos bancários, foi apurado, até o momento, que, desde maio de 2025, o suspeito gerou um prejuízo de R$ 140.407,93. Porém, ele acredita que o prejuízo possa ultrapassar os R$ 200 mil.
“Diante da situação, foi representada pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como foi representado pelo bloqueio de bens e valores e das contas bancárias existentes em nome do suspeito para que no final da investigação e do processo a vítima possa ser ressarcida desses valores”, disse o delegado Sérgio Luis Henrique de Almeida, da Derf-VG.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende foragido da Justiça em Nova Guarita
Um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em Nova Guarita.
A prisão foi em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva em aberto, em desfavor do homem, pelo crime de homicídio. Ele estava foragido desde 2018.
Após receber informações da Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo sobre um foragido da Justiça da Comarca de Tapurah que estaria na região, equipes da Polícia Civil de Terra Nova do Norte e Tapurah iniciaram diligências para localizá-lo.
As investigações, realizadas com apoio da Polícia Militar de Nova Guarita, levaram à identificação do paradeiro do suspeito, na cidade de Nova Guarita.
A prisão foi resultado da atuação conjunta entre as Delegacias de Tapurah, Terra Nova do Norte e a Polícia Militar de Nova Guarita, garantindo a captura do foragido e o cumprimento da ordem judicial.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
PRF apreende drogas com gestante em ônibus interestadual na BR-364
No dia 11 de agosto de 2025, às 18h40, durante fiscalização no km 387 da BR-364, entre os municípios de Cuiabá e Santo Antônio de Leverger, o Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma abordagem a um ônibus interestadual linha Várzea Grande (MT) x Goiânia (GO). Durante entrevista com os passageiros, os policiais identificaram uma passageira gestante que não soube informar o destino e nem os motivos da viagem.
Ao ser questionada sobre bagagens, a passageira confirmou possuir uma bolsa localizada abaixo da poltrona. Após busca detalhada, foram encontrados no forro na bolsa dois tabletes contendo substâncias que aparentavam ser drogas: um com pasta base de cocaína e outro com maconha.
Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária para as providências legais cabíveis.
Fonte: PRF – MT
Polícia Civil prende funcionário que desviou R$ 100 mil de empresa e pediu demissão
Comissão dos Direitos da Mulher lança movimento “Eles por Elas” para ampliar engajamento masculino no combate à violência contra a mulher
TJMT decreta luto de três dias pelo falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho
Comissão de Defesa do Consumidor realizará audiência pública com a Ager
Corpo de Bombeiros localiza corpo de homem que se afogou no rio Juruena
Segurança
Polícia Civil prende funcionário que desviou R$ 100 mil de empresa e pediu demissão
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) prendeu, nessa segunda-feira (11.8),...
Polícia Civil prende foragido da Justiça em Nova Guarita
Um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em Nova Guarita. A prisão foi em...
PRF apreende drogas com gestante em ônibus interestadual na BR-364
No dia 11 de agosto de 2025, às 18h40, durante fiscalização no km 387 da BR-364, entre os municípios de...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana