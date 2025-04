Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável

A Polícia Civil localizou, na manhã desta terça-feira (29.4), uma idosa, de 66 anos, que estava desaparecida desde a segunda-feira (28.4), em Guiratinga. A vítima foi encontrada desorientada em uma área de mata na zona rural, nas proximidades da estrada do Córrego Taboca, após cerca de 27 horas de buscas.

De acordo com informações da Delegacia de Polícia de Guiratinga, a idosa havia saído de casa com a intenção de pagar contas em uma casa lotérica no centro da cidade, mas não retornou, o que motivou o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento por parte da família.

Durante as diligências, investigadores receberam a informação de que a vítima havia sido vista na zona rural. A equipe se deslocou até a região, onde moradores confirmaram ter visto a idosa no dia anterior, por volta do meio-dia. Segundo relatos, ela apresentava fala desconexa e mencionou que faria uma entrega no município de Guiratinga, antes de entrar em uma área de mata.

Com base nessas informações, a Polícia Civil acionou o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis e contou com o apoio de cerca de oito voluntários da comunidade para realizar as buscas. A senhora foi encontrada desorientada, com sinais de fome e sede, acompanhada de seu cachorro de estimação. Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal para avaliação médica e cuidados necessários.

Fonte: Policia Civil MT – MT