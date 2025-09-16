Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem com mandado de prisão por regressão de regime

Publicado em

16/09/2025

Policiais civis da Delegacia de Peixoto de Azevedo efetuaram a prisão de um homem, na segunda-feira (15.9), em ação para cumprimento de mandado judicial.

O procurado, de 33 anos, teve a ordem de prisão por regressão de regime decretada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cível da Comarca local.

O acusado responde processo criminal pelo cometimento de furto, e foi localizado pela equipe em uma residência no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo.

Por força do mandado de prisão, o homem foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

SEGURANÇA

Polícia Civil prende jovem de 25 anos que engravidou criança de 11 anos em Peixoto de Azevedo

Published

1 hora atrás

on

16/09/2025

By

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, prendeu, nesta terça-feira (16.9), um homem, de 25 anos, investigado por manter relação sexual e engravidar uma criança, de 11 anos.

O caso chegou à Polícia Civil em julho deste ano, quando a mãe da menina procurou uma delegacia para denunciar o suspeito. Ela afirmou que um jovem havia ido até a casa da família pedir permissão para namorar com sua filha.

No dia, a mãe disse ao jovem que a menina não tinha idade para namorar e questionou se ele sabia a idade da filha dela. O jovem afirmou acreditar que ela tinha 14 anos, mas a mãe provou que a filha tinha 11 anos e proibiu o namoro.

No entanto, poucos dias depois, a menina começou a passar mal, vomitando muito. Após conversar com a mãe, a menina fez um teste de gravidez e o resultado foi positivo. Questionada, ela falou que o pai do bebê era o jovem que a havia pedido em namoro.

A mãe levou a filha para fazer um exame de sangue, que confirmou a gravidez. Ela então conversou com o suspeito, que disse querer assumir o bebê e a criança, caso a lei permitisse.

Porém, a mãe procurou o Conselho Tutelar e pediu orientação, onde foi direcionada a procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, visto que, apesar de a menina afirmar querer ter um relacionamento com o suspeito, ela é apenas uma criança, cuja idade a faz incapaz de consentir.

Diante do caso, o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros representou pela prisão do suspeito, que foi expedida pela 2ª Vara de Peixoto de Azevedo e cumprida pela equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo no Bairro Jardim das Flores, em Matupá, na manhã desta terça-feira (16).

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

SEGURANÇA

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de estupro de vulnerável

Published

1 hora atrás

on

16/09/2025

By

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16.9), mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de crime de estupro de vulnerável, em Santa Cruz do Xingu. A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara da Comarca de Vila Rica.

No decorrer do cumprimento, a equipe policial apreendeu o celular dele, em que foram evidenciados indícios de que o suspeito também armazenava conteúdo pornográfico infantil no aparelho.

A investigação colheu relatos de testemunhas, indicando conduta inapropriada do autor dos fatos. Conforme apurado, o suspeito abusava da criança de sete anos, aproveitando-se da ausência do responsável e que o abuso teria sido praticado até os oito anos da criança.

A criança foi encaminhada para o serviço social do município e segue em acompanhamento.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA16/09/2025

Polícia Civil prende homem com mandado de prisão por regressão de regime

Policiais civis da Delegacia de Peixoto de Azevedo efetuaram a prisão de um homem, na segunda-feira (15.9), em ação para...
SEGURANÇA16/09/2025

Polícia Civil prende jovem de 25 anos que engravidou criança de 11 anos em Peixoto de Azevedo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, prendeu, nesta terça-feira (16.9), um homem, de 25 anos,...
SEGURANÇA16/09/2025

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na casa de suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16.9), mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de crime de...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262