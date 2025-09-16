Polícia Civil prende homem com mandado de prisão por regressão de regime

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, prendeu, nesta terça-feira (16.9), um homem, de 25 anos, investigado por manter relação sexual e engravidar uma criança, de 11 anos.

O caso chegou à Polícia Civil em julho deste ano, quando a mãe da menina procurou uma delegacia para denunciar o suspeito. Ela afirmou que um jovem havia ido até a casa da família pedir permissão para namorar com sua filha.

No dia, a mãe disse ao jovem que a menina não tinha idade para namorar e questionou se ele sabia a idade da filha dela. O jovem afirmou acreditar que ela tinha 14 anos, mas a mãe provou que a filha tinha 11 anos e proibiu o namoro.

No entanto, poucos dias depois, a menina começou a passar mal, vomitando muito. Após conversar com a mãe, a menina fez um teste de gravidez e o resultado foi positivo. Questionada, ela falou que o pai do bebê era o jovem que a havia pedido em namoro.

A mãe levou a filha para fazer um exame de sangue, que confirmou a gravidez. Ela então conversou com o suspeito, que disse querer assumir o bebê e a criança, caso a lei permitisse.

Porém, a mãe procurou o Conselho Tutelar e pediu orientação, onde foi direcionada a procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, visto que, apesar de a menina afirmar querer ter um relacionamento com o suspeito, ela é apenas uma criança, cuja idade a faz incapaz de consentir.

Diante do caso, o delegado Henrique Madureira Espindola de Barros representou pela prisão do suspeito, que foi expedida pela 2ª Vara de Peixoto de Azevedo e cumprida pela equipe da Delegacia de Peixoto de Azevedo no Bairro Jardim das Flores, em Matupá, na manhã desta terça-feira (16).

Fonte: Policia Civil MT – MT