SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2009, em Poconé. À época, a vítima tinha oito anos de idade.
A prisão foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão definitiva, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, expedida pela Vara Única de Poconé.
O crime
O estupro foi praticado em 13 de outubro de 2009. À época, a mãe da vítima, uma menor de oito anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Poconé, informando que um vizinho, um homem de 54 anos, estaria ofertando balinhas, chicletes e dinheiro à criança para que ele pudesse tocar nas partes íntimas da menor.
O fato teria sido descrito pela própria menor, após ser questionada pela mãe de que forma ela estava conseguindo dinheiro, doces e guloseimas.
Assim que a Polícia Civil tomou ciência do fato, foi aberto inquérito policial para investigar o caso. Após 16 anos, o investigado foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), em que criminaliza o estupro de vulnerável, definindo o crime como a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos.
A tipificação é automática, pois a lei considera a vítima menor de 14 anos como vulnerável, mesmo que a conduta não envolva violência ou grave ameaça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado como membro de uma facção criminosa e investigado por envolvimento com o tráfico de drogas em Canarana.
Uma equipe da Delegacia de Canarana foi até a residência do investigado, localizada no bairro Jardim Panorama. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou se esconder e destruir seu celular, ação típica de integrantes de facções, na tentativa de impedir a obtenção de informações pela polícia.
Na casa, os policiais encontraram e apreenderam materiais associados ao tráfico de drogas, como dois sacos tipo ziplog com resíduos de cocaína, dois pinos plásticos vazios, uma tampa de balança de precisão e uma ponta de cigarro com maconha, localizada no quarto ocupado pelo suspeito.
O pai do suspeito foi informado da ordem judicial e da condução do filho e o suspeito foi encaminhado para a delegacia.
“A ação integra as medidas contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas na região, reforçando o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso com a defesa da ordem pública e a proteção da sociedade canaranense”, disse o delegado Diogo Jobane Neto.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do Garças, na tarde desta terça-feira (2.12). O suspeito foi detido em flagrante com uma mala contendo objetos pessoais de uma família.
De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora relatou que estava dentro do quarto quando ouviu um barulho vindo da sala. Ao verificar, ela encontrou um homem dentro da casa, carregando uma mochila.
A vítima gritou por socorro, momento em que o suspeito tentou fugir saltando o portão, mas caiu ao chão e largou a mochila. O homem correu para a rua e conseguiu fugir até ser visto por uma testemunha, que percebeu a movimentação suspeita e ligou para a Polícia Militar.
Com base nas informações repassadas, a equipe iniciou buscas pela região e localizou o indivíduo, que foi detido sem resistência próximo a um ginásio desportivo da cidade.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências legais.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Ceaf promove capacitação em técnicas de inteligência em fontes abertas
Marina Martynhychen ministrará aula de Direito Constitucional em encontro presencial do mestrado
Cuiabá recebe 2ª edição do evento de capacitação sobre autismo
CCJR aprecia 39 itens e presidente destaca análise do PLOA após audiência pública
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
Segurança
Polícia Civil prende homem condenado a mais de nove anos por estupro de vulnerável
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2.12), um homem condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão,...
Polícia Civil prende membro de facção envolvido com tráfico de drogas em Canarana
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (2.12), um mandado de prisão contra um homem, de 22 anos, apontado...
Polícia Militar prende suspeito de invasão à residência e furto em Barra do Garças
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem após invadir e furtar uma residência, na cidade de Barra do...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura e Sebrae promovem capacitação aos profissionais da construção civil sobre a implantação do BIM
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner inaugura Diretoria da Sema em Sinop e pede atenção ao Sítio Pesqueiro
-
Política4 dias atrás
TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura entrega novo semáforo no cruzamento da avenida André Maggi com avenida dos Pinheiros
-
CIDADES4 dias atrás
#ConheçaSinop: Vale do Mirante revela a força do ecoturismo e das águas cristalinas na zona rural de Sinop
-
Política4 dias atrás
Sessão especial celebra 50 anos do Intermat
-
CIDADES5 dias atrás
Nico Baracat recebe série de ações que promovem qualificação, inclusão e educação ambiental aos moradores
-
CIDADES4 dias atrás
CIA André Maggi e Jacarandás abrem neste sábado (29) para ampliar acesso à vacinação em Sinop