SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem condenado a nove anos de prisão por estupro de vulnerável

Publicado em

09/08/2025

A Delegacia da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá) prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8.8), um homem, de 29 anos, condenado a nove anos, sete meses e seis dias pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, em 2022. Desde então, o suspeito estava foragido.

O crime cometido pelo condenado ocorreu em 2015, contra uma vítima de 12 anos. À época, os dois foram flagrados pelos pais da vítima nus. Os pais da menina levaram os dois para a delegacia e denunciaram o homem.

Após trabalho de investigação da equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde, nessa sexta-feira (8), o condenado foi localizado na casa em que estava morando, no Bairro Parque das Araras, em Lucas do Rio Verde. O mandado de prisão foi cumprido e ele foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

PRF apreende carga de cocaína escondida em pneus de carreta em Várzea Grande (MT)

Published

6 horas atrás

on

09/08/2025

By

No dia 08 de agosto, por volta das 13h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 140 tabletes de substância análoga à cocaína durante fiscalização de trânsito no km 524,0 da BR-070, em Várzea Grande (MT).

A equipe do Grupo de Motociclismo Policial (GMP-MT) abordou uma carreta no Trevo do Lagarto. Durante a entrevista, o condutor apresentou informações contraditórias sobre o trajeto e o motivo da viagem e, ao ser questionado, admitiu já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Em vistoria detalhada, os policiais identificaram indícios de adulteração em pneus dos semirreboques. O veículo foi levado até uma borracharia, onde foram encontrados os tabletes da droga escondidos dentro de quatro pneus.

O motorista confessou que receberia uma quantia em dinheiro para deixar o veículo estacionado em qualquer ponto da Rodovia dos Imigrantes, onde seria recolhido por terceiros para a retirada da substância.

O condutor, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Central de Flagrantes de Várzea Grande para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF – MT

SEGURANÇA

Condenado por roubo e cárcere privado em Goiás é preso pela Polícia Civil em Juscimeira

Published

10 horas atrás

on

09/08/2025

By

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juscimeira, em atuação conjunta com a Delegacia de Goianésia (GO), prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8.8), na zona rural de Juscimeira, um homem, de 43 anos, condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de roubo e cárcere privado.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara das Fazendas Públicas e Registros Públicos de Goiás. As diligências tiveram início após a Polícia Civil de Goiás repassar informações sobre a presença do foragido em Juscimeira.

Com base nas informações, os policiais civis localizaram o condenado em uma fazenda da região, onde foi abordado e detido. Ele foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

