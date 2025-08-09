Polícia Civil prende homem condenado a nove anos de prisão por estupro de vulnerável

A Delegacia da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde (330 km de Cuiabá) prendeu, na tarde dessa sexta-feira (8.8), um homem, de 29 anos, condenado a nove anos, sete meses e seis dias pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, em 2022. Desde então, o suspeito estava foragido.

O crime cometido pelo condenado ocorreu em 2015, contra uma vítima de 12 anos. À época, os dois foram flagrados pelos pais da vítima nus. Os pais da menina levaram os dois para a delegacia e denunciaram o homem.

Após trabalho de investigação da equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde, nessa sexta-feira (8), o condenado foi localizado na casa em que estava morando, no Bairro Parque das Araras, em Lucas do Rio Verde. O mandado de prisão foi cumprido e ele foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT