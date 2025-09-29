SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Itaúba
Um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no final da tarde de domingo (28.9).
Na ação realizada pela equipe da Delegacia de Itaúba para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o suspeito, 28 anos, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.
Durante investigação visando desarticular pontos de venda de drogas, os policiais civis identificaram um endereço no bairro Cidade Alta com indícios de ponto de tráfico.
Com base nas investigações e evidências de prática criminosa a Polícia Civil representou pelo pedido de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido pela Justiça.
Com o mandado judicial a equipe foi até a residência, e durante busca foram localizados porções de pasta base de cocaína, dinheiro, uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas usadas para acondicionar os entorpecentes.
Os materiais estavam escondidos em uma caixa de produtos de cabelo e enrolados em um saco plástico, dentro de um compartimento próximo ao padrão de energia da residência.
Diante do flagrante, o suspeito, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi interrogado e atuado pelo crime de tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM detém integrantes de facção criminosa com arma de fogo e munições
Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos e outras duas adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidas, na noite deste domingo (28.9), por policiais militares do 6º Batalhão. Os quatro são suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e de integrarem uma facção criminosa, no município de Cáceres (220 km de Cuiabá).
As equipes recolheram uma pistola, 15 munições calibre 9 milímetros e um carregador. Durante o policiamento tático e ostensivo da Operação Tolerância Zero, os policiais militares receberam informações de que um grupo, em atitude suspeita, estaria em uma conveniência de bebidas, localizada na região central do município.
Conforme a denúncia, um dos integrantes da quadrilha poderia estar armado, pois aparentava algo similar a uma arma de fogo em sua cintura. Diante das informações e das características dos indivíduos, as equipes reforçaram o policiamento e se deslocaram ao estabelecimento comercial.
Assim que os policiais chegaram na conveniência, alguns dos suspeitos tentaram fugir da abordagem, sendo detidos em seguida. Em busca pessoal, as equipes apreenderam com o suspeito de 28 anos uma arma de fogo e um carregador contendo quinze munições.
À PM, o suspeito não confessou a origem do armamento. As adolescentes apreendidas ficaram exaltadas o tempo todo, desacatando as orientações e resistindo à abordagem. O grupo confessou integrar uma facção. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil identifica motorista e localiza carro envolvido em acidente com morte em Rondonópolis
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) de Rondonópolis, com apoio de outras unidades policiais da cidade, localizou, neste domingo (28.9), o veículo Peugeot branco envolvido em um acidente ocorrido na tarde do sábado (27), no bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis.
Na motocicleta atingida estavam duas pessoas, uma mulher, de 47 anos, identificada como Ivanira de Oliveira, e um homem de 40 anos. Após a colisão, câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma pessoa desce do carro, aproxima-se das vítimas caídas ao solo e, em seguida, retorna ao veículo, deixando o local em direção contrária à que trafegava inicialmente.
As vítimas foram socorridas, porém, neste domingo (28), Ivanira de Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro ocupante da motocicleta permanece internado em estado grave.
O carro, um Peugeot branco, foi identificado e encontrado em uma casa o bairro Jardim Iguaçu e está passando por perícia realizada pela Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica). Após a conclusão dos trabalhos periciais, o veículo será apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.
O proprietário do carro já foi identificado, mas ainda não foi localizado. As investigações e buscas seguem em andamento para esclarecer o caso.
“A Polícia Civil agradece o apoio da população de Rondonópolis e solicita que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada ao número 197, com garantia de sigilo. A instituição também agradece aos meios de imprensa pela ampla divulgação do ocorrido, essencial para o avanço das apurações”, disse o delegado Vinicius Franciscon Prezoto.
Fonte: Policia Civil MT – MT
