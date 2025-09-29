Polícia Civil prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Itaúba

Um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Itaúba (600 km ao norte de Cuiabá), foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no final da tarde de domingo (28.9).

Na ação realizada pela equipe da Delegacia de Itaúba para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o suspeito, 28 anos, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.



Durante investigação visando desarticular pontos de venda de drogas, os policiais civis identificaram um endereço no bairro Cidade Alta com indícios de ponto de tráfico.

Com base nas investigações e evidências de prática criminosa a Polícia Civil representou pelo pedido de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido pela Justiça.

Com o mandado judicial a equipe foi até a residência, e durante busca foram localizados porções de pasta base de cocaína, dinheiro, uma balança de precisão e diversas embalagens plásticas usadas para acondicionar os entorpecentes.

Os materiais estavam escondidos em uma caixa de produtos de cabelo e enrolados em um saco plástico, dentro de um compartimento próximo ao padrão de energia da residência.

Diante do flagrante, o suspeito, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi interrogado e atuado pelo crime de tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT