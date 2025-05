Polícia Civil prende homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Regional de Vila Rica, com apoio da Delegacia de Confresa e Polinter do Estado de Tocantins (TO), realizou o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de um foragido da Justiça, da comarca de Cristalândia (TO), investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Após intensa troca de informações entre as equipes, foi possível localizar o alvo, que encontrava-se residindo na região do Santo Antônio do Fontoura, zona rural do município de São Jose do Xingu (MT).

De posse do mandado de prisão preventiva, a equipe da Delegacia de Polícia de Confresa realizou a abordagem e efetuou a prisão.

O investigado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Confresa e posteriormente para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A prisão é parte dos trabalhos realizados pela Polícia Civil de MT, no âmbito da Operação Amón, deflagrada pela Delegacia Regional de Vila Rica, com o objetivo de localizar foragidos da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT