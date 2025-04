Polícia Civil prende homem foragido há 10 anos pelo crime de roubo majorado

Uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), durante diligências investigativas, acabou obtendo êxito na prisão de Odenir Antonio, de 48 anos de idade, que estava foragido da Justiça desde 2015, pelo crime de roubo majorado, praticado em Cuiabá.

Conforme os policiais da unidade, o cumprimento do mandado de prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (23.4), no bairro Marajoara, em Várzea Grande, no decorrer de ações de levantamento de informações e diligências investigativas. Situado em uma região de mata, o local é conhecido pela aglomeração de usuários de entorpecentes.

Ao chegarem ao local para levantamento de informações, Odenir Antonio, apresentou manifestações de nervosismo e tensão e, durante a checagem policial de dados pessoais, foi constatado o mandado de prisão em seu desfavor.

O homem foi conduzido até a Derf-VG para a realização dos procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT