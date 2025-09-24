SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem investigado por estupro da própria filha em Cuiabá
A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão preventiva contra um homem, 65 anos, investigado por estupro, coação no curso do processo, lesão corporal e ameaça. Os crimes foram cometidos contra a própria filha, de 44 anos.
De acordo com as investigações, o suspeito, pai da vítima, praticava violência psicológica em um jogo de manipulação que perdurou por um tempo. Em determinado momento, a filha registrou boletim de ocorrência, denunciando os atos do pai em processo. Ele tentou convencê-la a mudar a versão dos fatos.
Além disso, segundo relato da vítima, o suspeito chegou a oferecer a doação de um terreno para que desistisse do processo. A filha recusou a proposta. Então, o pai passou a agredi-la fisicamente e violentá-la mediante estupro.
Diante da ciência dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Com a ordem judicial expedida, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) deu cumprimento ao mandado e prendeu o suspeito.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Força Tática prende homem com arma de fogo e produtos ilícitos para preparo de drogas
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por porte ilegal de arma e tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quarta-feira (24.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram apreendidas uma arma de fogo e materiais para preparo de entorpecentes.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas de que um homem estaria exibindo uma arma de fogo, no quintal de uma residência, no bairro Residencial 8 de Março. Segundo a denúncia, o suspeito estava tirando fotos com o objeto.
Os policiais foram ao endereço informado e localizaram o homem denunciado, que tentou fugir ao ver as viaturas militares, sendo detido rapidamente. Ao ser abordado e perguntado sobre a denúncia, ele confirmou que possuía uma arma de fogo e que o material estava escondido embaixo de sua cama.
Os militares retornaram até a residência do homem e encontraram o revólver de calibre .357 com 15 munições intactas. Também na casa, foram encontrados produtos para refino e preparo de substâncias entorpecentes.
Questionado sobre a procedência da arma de fogo, o suspeito revelou ter adquirido o revólver para se proteger de ameaças de morte por parte de membros de uma facção criminosa.
O homem recebeu voz de prisão e tentou resistir, sendo conduzido algemado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Conferência no TJMT debate recuperação de bens e enfraquecimento do crime organizado
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se prepara para receber a Conferência Recupera MT. O evento reunirá nos dias 2 e 3 de outubro de 2025, no auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do TJMT, servidores, magistrados, promotores, policiais civis e autoridades de diversos órgãos do sistema de justiça para discutir a identificação, localização, apreensão, administração, alienação e destinação de ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, com foco especial na descapitalização de organizações criminosas.
A conferência é uma ação de articulação institucional entre a Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera (instância de articulação institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública) e atores do Sistema de Justiça de Mato Grosso: o TJMT, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ) e da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), a Polícia Civil (PJC) e o Ministério Público do Estado (MPE-MT).
Segundo o coordenador do evento, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, João Filho de Almeida Portela, o encontro não será apenas um espaço de debate, mas também de definição de ações práticas para enfraquecer financeiramente as organizações criminosas.
“A Conferência Recupera MT integra o esforço nacional de aperfeiçoamento na recuperação de ativos de origem ilícita, promovendo maior integração entre os órgãos estaduais e federal, ao mesmo tempo em que fortalece ações para descapitalizar organizações criminosas”, afirma.
A programação prevê dois dias de evento com a presença de especialistas de Mato Grosso, de outros estados e do governo federal. Eles debaterão em seis painéis temas como resultados e boas práticas de outros Estados, alienação antecipada, a execução dos leilões pelo Estado de Mato Grosso, Confisco Alargado e a problemática da apreensão de criptomoedas.
Serviço
Evento: Conferência Recupera MT
Datas: 2 e 3 de outubro de 2025
Horários: 2/10, 8h-12h e 14h-18h; 3/10, 9h-12h e 14h-18h
Local: Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite – TJMT
Saiba mais: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/recupera/video-recupera
Programação
1º Dia – 02/10/2025 (quinta-feira)
8h às 9h – Credenciamento
9h – Abertura
10h às 10h20 – Palestra Rede Recupera – Contextualização
– Getúlio Monteiro de Castro Teixeira – Coordenador-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado
10h20 às 10h40 – Coffee Break
10h40 à 12h – Painel 1: Recupera SP – Resultados e Boas Práticas
– Lawrence Katsuyuki de Almeida Tanikawa – Delegacia da Polícia Civil de São Paulo;
– André Gustavo Cividanes Furlan – Juiz de Direito/TJSP;
– Perguntas e respostas: 15 minutos.
12h às 14h – Intervalo para almoço
14h às 15h – Painel 2: Alienação antecipada.
– Desembargador Hélio Nishiyama – Desembargador /TJMT
– João Batista de Oliveira – Promotor de Justiça/MPMT
– Gustavo Godoy Alevado – DPC/MT
15h às 16h – Painel 3: Recuperação TRF 6ª Região – Resultados e boas práticas.
– Bruno Zampier – Delegado da Polícia Federal;
– Carlos Haddad – Juiz Federal – 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte TRF 6;
16h às 16h30 – Coffee break
16h30 às 17h30 – Painel 4: A execução dos Leilões pelo estado de MT.
– Lenice Silva dos Santos Barbosa – Secretária Adjunta de Justiça – SESP/MT
– Alessandra Gonçalves da Silva Godoi – Promotora de Justiça /MPMT
– Anderson Clayton Dias Batista – Juiz de Direito / TJMT
2º Dia – 03/10/2025 (sexta-feira)
9h às 10h – Painel 5: Confisco Alargado
– Desembargador Orlando de Almeida Perri – Desembargador TJMT
– Renee do Ó Souza – Promotor de Justiça – MPMT
– Eduardo Rizzoto de Carvalho – DPC/MT
10h às 10h30 – Intervalo
10h30 ao 12h – Painel 6: A problemática da apreensão de criptomoedas
– Marcos Faleiros da Silva – Juiz de Direito TJMT
– Richard Gantus Encinas – MPSP
– Guilherme Berto Nascimento Fachinelli – DPC/MT
12h às 14h – Intervalo para almoço
Ou clique neste link para acessar a programação completa
Fonte: Policia Civil MT – MT
