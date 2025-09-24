Connect with us

SEGURANÇA

Polícia Civil prende homem investigado por estupro da própria filha em Cuiabá

Publicado em

24/09/2025

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão preventiva contra um homem, 65 anos, investigado por estupro, coação no curso do processo, lesão corporal e ameaça. Os crimes foram cometidos contra a própria filha, de 44 anos.

De acordo com as investigações, o suspeito, pai da vítima, praticava violência psicológica em um jogo de manipulação que perdurou por um tempo. Em determinado momento, a filha registrou boletim de ocorrência, denunciando os atos do pai em processo. Ele tentou convencê-la a mudar a versão dos fatos.

Além disso, segundo relato da vítima, o suspeito chegou a oferecer a doação de um terreno para que desistisse do processo. A filha recusou a proposta. Então, o pai passou a agredi-la fisicamente e violentá-la mediante estupro.

Diante da ciência dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. Com a ordem judicial expedida, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) deu cumprimento ao mandado e prendeu o suspeito.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Força Tática prende homem com arma de fogo e produtos ilícitos para preparo de drogas

Published

5 horas atrás

on

24/09/2025

By

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por porte ilegal de arma e tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quarta-feira (24.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram apreendidas uma arma de fogo e materiais para preparo de entorpecentes.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas de que um homem estaria exibindo uma arma de fogo, no quintal de uma residência, no bairro Residencial 8 de Março. Segundo a denúncia, o suspeito estava tirando fotos com o objeto.

Os policiais foram ao endereço informado e localizaram o homem denunciado, que tentou fugir ao ver as viaturas militares, sendo detido rapidamente. Ao ser abordado e perguntado sobre a denúncia, ele confirmou que possuía uma arma de fogo e que o material estava escondido embaixo de sua cama.

Os militares retornaram até a residência do homem e encontraram o revólver de calibre .357 com 15 munições intactas. Também na casa, foram encontrados produtos para refino e preparo de substâncias entorpecentes.

Questionado sobre a procedência da arma de fogo, o suspeito revelou ter adquirido o revólver para se proteger de ameaças de morte por parte de membros de uma facção criminosa.

O homem recebeu voz de prisão e tentou resistir, sendo conduzido algemado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

SEGURANÇA

Conferência no TJMT debate recuperação de bens e enfraquecimento do crime organizado

Published

6 horas atrás

on

24/09/2025

By

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se prepara para receber a Conferência Recupera MT. O evento reunirá nos dias 2 e 3 de outubro de 2025, no auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do TJMT, servidores, magistrados, promotores, policiais civis e autoridades de diversos órgãos do sistema de justiça para discutir a identificação, localização, apreensão, administração, alienação e destinação de ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, com foco especial na descapitalização de organizações criminosas.

A conferência é uma ação de articulação institucional entre a Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera (instância de articulação institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública) e atores do Sistema de Justiça de Mato Grosso: o TJMT, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ) e da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), a Polícia Civil (PJC) e o Ministério Público do Estado (MPE-MT).

Segundo o coordenador do evento, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, João Filho de Almeida Portela, o encontro não será apenas um espaço de debate, mas também de definição de ações práticas para enfraquecer financeiramente as organizações criminosas.

“A Conferência Recupera MT integra o esforço nacional de aperfeiçoamento na recuperação de ativos de origem ilícita, promovendo maior integração entre os órgãos estaduais e federal, ao mesmo tempo em que fortalece ações para descapitalizar organizações criminosas”, afirma.

A programação prevê dois dias de evento com a presença de especialistas de Mato Grosso, de outros estados e do governo federal. Eles debaterão em seis painéis temas como resultados e boas práticas de outros Estados, alienação antecipada, a execução dos leilões pelo Estado de Mato Grosso, Confisco Alargado e a problemática da apreensão de criptomoedas.

Serviço

Evento: Conferência Recupera MT

Datas: 2 e 3 de outubro de 2025

Horários: 2/10, 8h-12h e 14h-18h; 3/10, 9h-12h e 14h-18h

Local: Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite – TJMT

Saiba mais: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/recupera/video-recupera

Programação

1º Dia – 02/10/2025 (quinta-feira)

8h às 9h – Credenciamento

9h – Abertura

10h às 10h20 – Palestra Rede Recupera – Contextualização

– Getúlio Monteiro de Castro Teixeira – Coordenador-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado

10h20 às 10h40 – Coffee Break

10h40 à 12h – Painel 1: Recupera SP – Resultados e Boas Práticas

– Lawrence Katsuyuki de Almeida Tanikawa – Delegacia da Polícia Civil de São Paulo;

– André Gustavo Cividanes Furlan – Juiz de Direito/TJSP;

– Perguntas e respostas: 15 minutos.

12h às 14h – Intervalo para almoço

14h às 15h – Painel 2: Alienação antecipada.

– Desembargador Hélio Nishiyama – Desembargador /TJMT

– João Batista de Oliveira – Promotor de Justiça/MPMT

– Gustavo Godoy Alevado – DPC/MT

15h às 16h – Painel 3: Recuperação TRF 6ª Região – Resultados e boas práticas.

– Bruno Zampier – Delegado da Polícia Federal;

– Carlos Haddad – Juiz Federal – 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte TRF 6;

16h às 16h30 – Coffee break

16h30 às 17h30 – Painel 4: A execução dos Leilões pelo estado de MT.

– Lenice Silva dos Santos Barbosa – Secretária Adjunta de Justiça – SESP/MT

– Alessandra Gonçalves da Silva Godoi – Promotora de Justiça /MPMT

– Anderson Clayton Dias Batista – Juiz de Direito / TJMT

2º Dia – 03/10/2025 (sexta-feira)

9h às 10h – Painel 5: Confisco Alargado

– Desembargador Orlando de Almeida Perri – Desembargador TJMT

– Renee do Ó Souza – Promotor de Justiça – MPMT

– Eduardo Rizzoto de Carvalho – DPC/MT

10h às 10h30 – Intervalo

10h30 ao 12h – Painel 6: A problemática da apreensão de criptomoedas

– Marcos Faleiros da Silva – Juiz de Direito TJMT

– Richard Gantus Encinas – MPSP

– Guilherme Berto Nascimento Fachinelli – DPC/MT

12h às 14h – Intervalo para almoço

Ou clique neste link para acessar a programação completa

Fonte: Policia Civil MT – MT

Segurança

