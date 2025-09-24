Polícia Civil prende homem investigado por estupro da própria filha em Cuiabá

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por porte ilegal de arma e tráfico ilícito de drogas, na tarde desta quarta-feira (24.9), em Várzea Grande. Com o suspeito, foram apreendidas uma arma de fogo e materiais para preparo de entorpecentes.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu denúncias anônimas de que um homem estaria exibindo uma arma de fogo, no quintal de uma residência, no bairro Residencial 8 de Março. Segundo a denúncia, o suspeito estava tirando fotos com o objeto.

Os policiais foram ao endereço informado e localizaram o homem denunciado, que tentou fugir ao ver as viaturas militares, sendo detido rapidamente. Ao ser abordado e perguntado sobre a denúncia, ele confirmou que possuía uma arma de fogo e que o material estava escondido embaixo de sua cama.

Os militares retornaram até a residência do homem e encontraram o revólver de calibre .357 com 15 munições intactas. Também na casa, foram encontrados produtos para refino e preparo de substâncias entorpecentes.

Questionado sobre a procedência da arma de fogo, o suspeito revelou ter adquirido o revólver para se proteger de ameaças de morte por parte de membros de uma facção criminosa.

O homem recebeu voz de prisão e tentou resistir, sendo conduzido algemado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT