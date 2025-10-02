Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé

Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (2.10), em ação para cumprimento de mandado judicial.

Apontado como o mentor dos crimes, o suspeito, de 26 anos, teve a prisão preventiva expedida pela Comarca local, embasada nas investigações da Delegacia de Polícia.

Após várias ocorrências de furto qualificado mediante arrombamento, registradas em lojas de eletrodomésticos, agropecuárias e mercados de Poconé, a equipe passou a investigar os fatos.

De acordo com o delegado da cidade, Matheus Prates, por meio das imagens captadas pelas câmeras instaladas na cidade e com informações obtidas por meio de outros atos investigativos, foi possível qualificar os suspeitos.

“Os autores praticaram os furtos sempre usando camisetas, toucas e bonés para esconder os rostos. No entanto, os envolvidos foram descobertos, bem como identificado quem era o articulador e também participante das ações criminosas”, disse o delegado Matheus Prates.

Com base nos indícios a Delegacia de Polícia representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, por furto qualificado, deferido pela Poder Judiciário.

Diante da ordem judicial os policiais civis localizaram o homem em uma residência no bairro Santa Teresa. Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente apresentado para audiência de custódia.

