Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas na Capital

Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) apreenderam, na noite desta quarta-feira (12.2), 59 porções de substância análoga à cocaína e prenderam um homem por tráfico de drogas, no bairro Boa Esperança, em Sinop (500 km de Cuiabá). O suspeito, de 29 anos, continha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do município.

Os policiais militares realizavam patrulhamento tático pela Rua 17, quando ouviram gritos de moradores alegando que havia um homem correndo pelos telhados de diversas residências na região.

As equipes foram informadas de que o suspeito estaria fugindo após ver policiais militares se aproximando do bairro. Neste momento, os militares intensificaram o policiamento, identificaram e localizaram o homem em cima de um imóvel. O suspeito caiu do telhado e tinha lesões pelo corpo. Com ele, os policiais militares apreenderam 59 porções de cocaína.

Os policiais ainda identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Sinop, por tráfico de drogas. O homem foi encaminhado à delegacia junto do ilícito apreendido para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT