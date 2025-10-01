Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva de urgência em Várzea Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 26 anos, investigado por descumprimento de medida protetiva de urgência. A ação foi realizada manhã desta quarta-feira (1º.10), no município de Nossa Senhora do Livramento.

A vítima registrou um boletim de ocorrência no dia 28 de setembro de 2025, relatando que o ex-companheiro, mesmo após ter deixado a prisão e estando ciente das medidas protetivas em vigor, voltou a entrar em contato com ela por meio de redes sociais. Além disso, ele foi visto rondando a residência da vítima, o que a deixou extremamente abalada, temendo por sua integridade física e pela segurança de seus familiares.

Diante dos novos fatos, a Delegacia da Mulher comunicou o caso ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica, que decretou a prisão preventiva do suspeito.

O investigado já havia sido preso em flagrante anteriormente, no dia 22 de maio de 2025, pelos crimes de injúria, importunação sexual, violência psicológica e lesão corporal, todos praticados contra a mesma vítima.

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT