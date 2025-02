Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Juara

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam quatro homens, entre 28 e 67 anos, por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, nesta sexta-feira (7.2), em Cuiabá. Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola, munições, um tablete de maconha e uma quantia em dinheiro no valor de R$1.068,35.

Durante um patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, uma equipe de policiais flagrou quatro homens em atitude suspeita dentro de um veículo, no estacionamento de um condomínio, no bairro Chácara dos Pinheiros. Um dos suspeitos, que portava uma maleta, tentou fugir ao avistar a viatura policial.

Na abordagem aos suspeitos, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com dois carregadores e outros acessórios como kit de manutenção e uma quantia em dinheiro. Em relato aos policiais, um dos suspeitos informou que é morador do condomínio e que comprou a arma para revender.

Os militares seguiram buscas no apartamento do suspeito e localizaram uma porção e um tablete de maconha, além de material para embalar a droga e balança de precisão.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

