Polícia Civil prende homem por furto em Várzea Grande

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de furto, em Várzea Grande. A prisão, em flagrante, foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf), nesta segunda-feira (12.5).

O suspeito havia furtado uma bicicleta que estava como mostruário no interior de uma loja, situada no bairro Manga, em Várzea Grande. Diante das informações, uma equipe da Derf iniciou as diligências, no intuito de identificar, prender e recuperar o produto.

Com base nas imagens coletadas junto ao circuito de monitoramento da loja, que apontaram o suspeito trajando um boné preto, uma camiseta azul, um short de cor branca e um chinelo branco e preto, quando efetivou o furto. Em posse dessas informações, os policiais chegaram até a identificação do homem, , vulgo “Tom”, bem como no local onde poderia estar, conhecido como “Fazendinha da Manga”.

Diante desses levantamentos, os policiais se deslocaram até a região, onde localizaram o suspeito com o mesmo traje das imagens coletadas junto ao circuito de monitoramento da loja. A bicicleta foi localizada em um matagal ali próximo.

O material recuperado foi apreendido, bem como o suspeito conduzido até a delegacia para as devidas providências legais cabíveis.

Fonte: Policia Civil MT – MT