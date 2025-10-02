SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem por homicídio qualificado
A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (2.10), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 25 anos, investigado pelo crime de homicídio qualificado, em Cáceres.
A prisão ocorreu no bairro Jardim São Luis da Ponte, por volta das 14 horas.
Após a prisão, o suspeito foi conduzido até a delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Policiais militares salvam criança engasgada no Batalhão Rotam em Cuiabá
Dois policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram a vida de uma criança, de dois anos de idade, na manhã desta quinta-feira (2.10), em Cuiabá. A criança foi salva após chegar inconsciente, na sede do Batalhão, depois de ter se engasgado.
Por volta de 06h, o primeiro-sargento Marcelo e o segundo-sargento da reserva Ciodônio foram acionados por uma mulher, que chegou de carro na sede do Batalhão com sua afiliada no colo, dizendo que a menina estava engasgada.
Os policiais notaram que a criança já estava inconsciente e com o corpo roxo e iniciaram as manobras de Heimlich, para desobstrução das vias aéreas da bebê. Após alguns minutos de movimentação, os militares perceberam que a criança voltou a se mexer e começou a chorar, apresentando sinais vitais novamente.
A senhora que levou a criança no Batalhão disse que a mãe da criança chegou desesperada em sua casa com o bebê já engasgado e sem sinais vitais. A testemunha então saiu com seu marido em um carro e foi até a sede da Rotam pedir por ajuda.
Após reanimar a criança, os policiais e a senhora seguiram até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Verdão, onde a menina recebeu os atendimentos necessários. Ela já recebeu alta e retornou para a casa com os pais.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende homem por articular e praticar vários furtos em Poconé
Um dos autores de uma série de furtos por meio de arrombamento em estabelecimentos comerciais no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (2.10), em ação para cumprimento de mandado judicial.
Apontado como o mentor dos crimes, o suspeito, de 26 anos, teve a prisão preventiva expedida pela Comarca local, embasada nas investigações da Delegacia de Polícia.
Após várias ocorrências de furto qualificado mediante arrombamento, registradas em lojas de eletrodomésticos, agropecuárias e mercados de Poconé, a equipe passou a investigar os fatos.
De acordo com o delegado da cidade, Matheus Prates, por meio das imagens captadas pelas câmeras instaladas na cidade e com informações obtidas por meio de outros atos investigativos, foi possível qualificar os suspeitos.
“Os autores praticaram os furtos sempre usando camisetas, toucas e bonés para esconder os rostos. No entanto, os envolvidos foram descobertos, bem como identificado quem era o articulador e também participante das ações criminosas”, disse o delegado Matheus Prates.
Com base nos indícios a Delegacia de Polícia representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, por furto qualificado, deferido pela Poder Judiciário.
Diante da ordem judicial os policiais civis localizaram o homem em uma residência no bairro Santa Teresa. Em seguida ele foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente apresentado para audiência de custódia.
Fonte: Policia Civil MT – MT
