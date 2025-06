Polícia Civil prende homem por matar ex-namorada a facadas em Jaciara

Equipes da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso localizaram e prenderam um homem suspeito pelo feminicídio que vitimou Andréia Ferreira de Souza, de 31 anos, na BR-364, em Alto Araguaia, na tarde desta sexta-feira (27.6). A vítima havia sido morta horas antes com golpes de faca, em uma residência da cidade de Jaciara.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe militar de Jaciara foi acionada, por volta de 04h30 da madrugada, para uma ocorrência de uma pessoa ferida por golpes de faca. Os policiais foram até o hospital da cidade e verificaram que se tratava de uma situação de feminicídio.

De acordo com a equipe médica, a vítima deu entrada na unidade com diversas perfurações na região do tórax, abdômen, braços e pernas. Andréia chegou a ficar sedada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os policiais militares retornaram até o local do crime e colheram informações com vizinhos. De acordo com as testemunhas, o casal havia se mudado recentemente para o endereço e o suspeito do crime teria fugido em uma motocicleta vermelha.

Diante das informações recebidas, as equipes militares com apoio da Polícia Judiciária Civil iniciaram diligências durante toda a manhã e receberam informações, via setor de inteligência, de que o homem estava fugindo pela rodovia BR-364.

Os agentes de segurança seguiram os pontos de coordenadas e encontraram o suspeito, em uma motocicleta vermelha, nas proximidades da cidade de Alto Araguaia. O homem foi abordado e não apresentou resistência, sendo constatado se tratar do suspeito do feminicídio de Andréia.

Ainda com o homem, os policiais apreenderam 36 pinos contendo substância análoga a cocaína.

Também foi identificado que o suspeito é integrante de uma facção criminosa e que possuía passagens criminais por lesão corporal, tráfico de drogas e ameaça.

Diante do flagrante, as forças de segurança conduziram o homem até a delegacia de Alto Araguaia para registro da ocorrência e o homem foi entregue à Polícia Judiciária Civil para demais procedimentos que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT