Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma e esposa por danificar delegacia

Policiais militares do município de Campos de Júlio prenderam um homem, na madrugada deste domingo (15.6), suspeito por ameaça de morte e violência doméstica contra a esposa, de 38 anos. As equipes chegaram até o local da ocorrência após denúncia do filho do casal.

Os policiais militares receberam informações de que o suspeito estava armado com um facão e proferindo ameaças contra a esposa, por volta das 2h30. A testemunha relatou que conseguiu fugir da casa e acionar às equipes.

Assim que os militares chegaram no local da ocorrência, uma casa que fica aos fundos de uma kitnet, ouviram a vítima gritar por socorro. Em certo momento, o suspeito tentou fugir correndo em direção aos policiais portando um facão.

Diante da ameaça, foi necessário utilizar disparo de arma menos letal e uso de gás de pimenta para conter o suspeito que estava bastante alterado.

Ao ser abordado, o homem foi encaminhado até o Hospital Municipal para atendimento médico, e, posteriormente, entregue à delegacia para registro da ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT