SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos minutos depois, pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Cuiabá.
Com antecedentes criminais por roubo, homicídio e monitorado por tornozeleira eletrônica, o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante pelo crime furto qualificado tentado.
Conforme o delegado da DERF de Cuiabá, Hugo Abdon Lima, o homem utilizando um martelo quebrou a fechadura da janela do escritório e entrou no imóvel. No local ele separou diversos objetos para subtrair, como forno elétrico, umidificador de ar e uma mangueira de limpeza.
“No entanto, após ser visto por uma funcionária do escritório que fica no bairro Quilombo, o criminoso fugiu deixando os pertencentes na edícula do estabelecimento”, disse Hugo Abdon.
Rapidamente uma equipe da DERF de Cuiabá foi acionada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades da Praça Santos Dumont. Em seguida ele foi conduzido até a delegacia, interrogado e autuado em flagrante delito.
Em razão da reiterada conduta criminosa a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante por preventiva, sendo o autuado colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas.
Ele foi localizado e preso após fugir da abordagem policial durante a “Operação Erga Omnes”, deflagrada no bairro Parque Ohara, em Cuiabá. A ação policial tinha como objetivo desmantelar um ponto ativo de armazenamento, manipulação e distribuição de drogas.
Após a prisão, foi realizada a condução dele ao sistema penitenciário, onde deve cumprir a pena imposta.
“A Polícia Civil, por meio da Denarc, segue firme no combate ao tráfico de entorpecentes, atuando na repressão qualificada ao crime organizado, com foco na responsabilização penal de seus integrantes”, enfatizou o delegado da Denarc, Eduardo Rigonato.
Condenação
A sentença transitada em julgado, proferida pela Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, fixou a pena concreta e definitiva em nove anos, três meses e 18 dias de reclusão, além de 930 dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A solenidade será realizada às 8h30, na Praça Ipiranga, em Cuiabá.
Serão realizadas diversas ações preventivas como pontos demonstrativos, saturações e abordagens policiais, com objetivo de garantir a ordem pública e combater crimes de roubos, furtos e outras práticas. A Operação Centro Seguro também abrangerá a área comercial de Várzea Grande. A ação integra o Programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.
O policiamento será reforçado com equipes dos batalhões de área do 1º Comando Regional, Cavalaria, Batalhão de Rondas Ostensiva Tática Móvel (Rotam), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Batalhão Ambiental (BPMPA), Força Tática e Companhia de Rondas e a Ações Intensivas Ostensivas (Raio).
Serviço
Lançamento da 3ª Etapa da Operação Centro Seguro em Cuiabá
Data: sexta-feira (26.9), às 8h30
Local: Praça Ipiranga
Fonte: PM MT – MT
Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas
Ministério da Saúde cria ação inédita para incentivar a doação de órgãos e reverter recusa de 45% das famílias
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
Ministério da Saúde avança na construção de diretrizes nacionais para situações de calor extremo
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Segurança
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas. Ele...
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos...
PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES3 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
JUSTIÇA3 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres
-
CIDADES3 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia