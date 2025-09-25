Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital

Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos minutos depois, pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Cuiabá.

Com antecedentes criminais por roubo, homicídio e monitorado por tornozeleira eletrônica, o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante pelo crime furto qualificado tentado.

Conforme o delegado da DERF de Cuiabá, Hugo Abdon Lima, o homem utilizando um martelo quebrou a fechadura da janela do escritório e entrou no imóvel. No local ele separou diversos objetos para subtrair, como forno elétrico, umidificador de ar e uma mangueira de limpeza.

“No entanto, após ser visto por uma funcionária do escritório que fica no bairro Quilombo, o criminoso fugiu deixando os pertencentes na edícula do estabelecimento”, disse Hugo Abdon.

Rapidamente uma equipe da DERF de Cuiabá foi acionada e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades da Praça Santos Dumont. Em seguida ele foi conduzido até a delegacia, interrogado e autuado em flagrante delito.

Em razão da reiterada conduta criminosa a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante por preventiva, sendo o autuado colocado à disposição da Justiça.

