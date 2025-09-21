SEGURANÇA
Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (19.9), um homem, de 45 anos, suspeito de tentar matar um homem de 47 anos, na Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, em Juína.
O crime ocorreu no dia 16 de setembro. Desde então, equipes policiais iniciaram diligências com o objetivo de identificar e prender o suspeito. Em seguida, foi deferido pelo Poder Judiciário a representação pela prisão preventiva.
Diante dos fatos, o suspeito tomou ciência do cerco policial e se apresentou na delegacia, onde foi dada a voz de prisão a ele.
O crime
Conforme as investigações, no dia do crime, a vítima estava no pasto da fazenda, cuidando do gado, juntamente com dois irmãos.
Na ocasião, uma novilha passou por trás do suspeito, que foi alertado pela vítima. Nesse momento, o suspeito não gostou e saiu do local, retornado em seguida com um revólver e disparando contra a vítima.
Investigação
Para a autoridade policial, ficou comprovada a intenção do suspeito em matar a vítima, fato que não foi consumado por razões alheias à vontade do suspeito, que fugiu do local após o crime.
Comprometimento
O delegado Marco Remuzzi destacou o empenho dos policiais civis na rápida elucidação dos fatos, bem como enalteceu o MP e Judiciário pela
rápida decisão.
“Este caso demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater todos os crimes na nossa região”, disse o delegado
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar prende homem faccionado com arma de fogo em Cáceres
Equipes do 6º Comando Regional da Polícia Militar prenderam um homem faccionado, de 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (20.9), na cidade de Cáceres. Com ele, a PM apreendeu uma pistola carregada com quatro munições. Um veículo, utilizado pelo criminoso, também foi apreendido.
Por volta de 21h, a PM recebeu denúncias sobre um veículo Gol que estava circulando de modo suspeito com três pessoas, na região do bairro Jardim Aeroporto. Segundo as informações, os homens estavam portando armas de fogo dentro do carro.
Diante da situação, as equipes da Força Tática, Raio e 6º Batalhão iniciaram patrulhamento conjunto e localizaram o veículo, com as mesmas características informadas. Os policiais iniciaram procedimento de abordagem, e os suspeitos fugiram em alta velocidade, desobedecendo todas as ordens de parada.
Em determinado momento da perseguição, os criminosos atiraram contra os militares, que revidaram a ação e atingiram o pneu do veículo Gol, parando o carro. Os suspeitos fugiram a pé por uma região de mata e um dos homens foi localizado e detido.
Com ele, a PM encontrou uma pistola de calibre .9mm carregada com quatro munições. Questionado pelos militares, o homem afirmou ser membro de uma facção criminosa, vindo da cidade de Rondonópolis para acompanhar a morte de um membro de facção rival.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido, junto com a arma de fogo, para a delegacia de Cáceres para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende suspeito em flagrante com 240 tabletes de maconha tipo skank
A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante, na sexta-feira (19.9), um homem suspeito de tráfico de drogas e apreendeu 240 tabletes de maconha do tipo skank.
A prisão foi realizada pela Delegacia de Sapezal, durante diligências investigativas, quando a equipe policial abordou o suspeito transportando os tabletes de substância análoga à maconha do tipo skank, em uma caminhonete, na região do município de Campos de Júlio.
Como a abordagem e a prisão ocorreram no município de Campos de Júlio, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotadas as providências cabíveis.
Após os trâmites, o preso foi colocado à disposição da Justiça.
Skank
O skank é uma variedade de maconha cultivada em ambiente controlado, com maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC), o que a torna mais potente e com maior valor de mercado em comparação à maconha comum.
Fonte: Policia Civil MT – MT
