Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (19.9), um homem, de 45 anos, suspeito de tentar matar um homem de 47 anos, na Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, em Juína.

O crime ocorreu no dia 16 de setembro. Desde então, equipes policiais iniciaram diligências com o objetivo de identificar e prender o suspeito. Em seguida, foi deferido pelo Poder Judiciário a representação pela prisão preventiva.

Diante dos fatos, o suspeito tomou ciência do cerco policial e se apresentou na delegacia, onde foi dada a voz de prisão a ele.

O crime

Conforme as investigações, no dia do crime, a vítima estava no pasto da fazenda, cuidando do gado, juntamente com dois irmãos.

Na ocasião, uma novilha passou por trás do suspeito, que foi alertado pela vítima. Nesse momento, o suspeito não gostou e saiu do local, retornado em seguida com um revólver e disparando contra a vítima.

Investigação

Para a autoridade policial, ficou comprovada a intenção do suspeito em matar a vítima, fato que não foi consumado por razões alheias à vontade do suspeito, que fugiu do local após o crime.

Comprometimento

O delegado Marco Remuzzi destacou o empenho dos policiais civis na rápida elucidação dos fatos, bem como enalteceu o MP e Judiciário pela

rápida decisão.

“Este caso demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater todos os crimes na nossa região”, disse o delegado

Fonte: Policia Civil MT – MT