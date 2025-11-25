Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campos de Júlio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto na manhã desta terça-feira (25), durante fiscalização no km 387 da BR-364, em Cuiabá (MT).

Durante monitoramento do fluxo de veículos na BR-364, os policiais observaram um automóvel que chamou atenção pelas suas características, compatíveis com um veículo recentemente roubado. A equipe realizou a abordagem para confirmação.

Durante a verificação, foram constatados elementos que associavam diretamente o veículo ao crime registrado horas antes. No interior do automóvel também foram encontrados pertences da vítima, reforçando a procedência ilícita.

Durante a verificação dos dados do abordado, foi constatada a existência de um mandado de prisão em vigência, relacionado a condenação por crime de roubo. Diante da confirmação, ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá.

No encaminhamento, foram apresentados à autoridade policial:

• o veículo recuperado;

• documentos pessoais;

• um aparelho celular;

• e uma quantia em dinheiro localizada com o detido.

A PRF reforça seu compromisso permanente com a segurança pública, a recuperação de veículos furtados ou roubados e o cumprimento de mandados judiciais nas rodovias federais.

Fonte: PRF – MT