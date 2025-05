Polícia Civil prende homem por transporte ilegal de combustível para garimpo

Um homem, de 42 anos, foi preso pela Polícia Civil, suspeito de transportar combustível de forma ilegal em Pontes e Lacerda. A prisão, realizada neste sábado (3.5), foi em decorrência de uma ampla investigação realizada pela Delegacia do município, que apurava a denúncia de que o suspeito vinha utilizando, há algum tempo, um caminhão-tanque para levar o combustível até um garimpo situado na região do município.

Desde a denúncia, a equipe policial da unidade iniciou um trabalho investigativo, com a realização de diversas diligências, no intuito de identificar e prender o suspeito. Tal investigação culminou, no final da tarde deste sábado, na prisão do homem em flagrante no bairro Bela Vista, no momento em que ele abastecia o caminhão para seguir em direção ao garimpo. Na ocasião, os policiais procederam à abordagem, solicitando a documentação do veículo e nota fiscal do produto, que não foram apresentados.

Conforme a investigação, o suspeito havia adquirido o caminhão para tentar dar uma aparente imagem de legalidade ao delito. “Esse caso é bem peculiar. Esse cidadão, que já possui mais de uma passagem pela mesma prática, adquiriu esse caminhão para tentar ludibriar a ação policial, para dar uma aparente licitude na conduta dele”, disse o delegado responsável pela condução da investigação, José Paulo Berté.

Em razão da ausência da documentação de origem e destino da carga, da nota fiscal do serviço de transporte, da carteira de habilitação correspondente à categoria do veículo, associada às passagens criminais, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito.

“Essas evidências, somadas ao modus operandi do nosso alvo, permitiram que representássemos, após o flagrante, pela prisão preventiva dele”, completou o delegado.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido até a delegacia para os procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

