Polícia Civil prende homem por violência doméstica e dois suspeitos de ligação com facção criminosa em Pedra Preta

Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) e das Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam) fecharam, nesta terça-feira (22.7), um garimpo clandestino localizado na zona rural do município de Novo Mundo (a 790 km de Cuiabá). Na ação, as equipes flagraram equipamentos utilizados na atividade ilegal.

No âmbito da Operação Flora Hotspot, que visa coibir atividades potencialmente poluidoras em áreas rurais, os policiais militares identificaram uma região onde estaria ocorrendo extração ilegal de minérios.

Diante das informações e das coordenadas geográficas do local, as equipes se deslocaram até uma propriedade rural e flagraram uma área de desmate, confirmando a existência de um garimpo irregular. A propriedade não possui Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Durante as buscas, os policiais militares apreenderam equipamentos típicos utilizados na extração mineral, tais como motobombas, equipamento de dragagem e combustível. Nenhum suspeito foi encontrado até o momento. Todo o material apreendido foi inutilizado devido à falta de condições de remover do local.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT