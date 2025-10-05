Polícia Civil prende homem que agrediu e estuprou ex-namorada em VG

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, prenderam neste sábado (4.10), um homem por agredir e estuprar a ex-namorada.

A vítima, de 31 anos, foi encontrada desacordada em um terreno baldio próximo de sua residência. Ela recebeu atendimento médico, foi acolhida na DEDM-VG para ser ouvida, além de prestado todo atendimento necessário à mulher.

Já o suspeito foi autuado em flagrante por estupro, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, e sequestro qualificado pela finalidade libidinosa.

O crime ocorreu durante a madrugada de sábado (4), após o homem pular o muro e invadir a casa da ex-namorada. Em seguida a mulher foi agredida fisicamente, arrastada por ele e retirada de sua residência sendo levada para um matagal onde foi violentada sexualmente.

A vítima teve um relacionamento com o suspeito por cerca de 7 sete meses, mas havia terminado o relacionamento há 30 dias. Ela foi encontrada por vizinhos desacordada em um terreno baldio. Na ocasião, o Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Logo que comunicados acerca dos fatos graves, imediatamente uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, passou a diligenciar e conseguiu realizar a prisão do suspeito.

Conforme a delegada Jéssica de Assis, através de imagens captadas pelas câmeras de segurança verificou-se que depois de cometer os crimes durante a madrugada, o suspeito voltou à casa da vítima no período da manhã procurando por ela.

“Ao ser preso poucas horas depois, o homem foi conduzido para delegacia onde foi interrogado e autuado em flagrante delito por estupro, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, e sequestro qualificado pela finalidade libidinosa”, disse a delegada Jéssica de Assis.

Após a confecção dos autos, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva do autuado, o qual foi encaminhado para audiência de custódia e colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT