Polícia Civil prende homem que agrediu e estuprou ex-namorada em VG
Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, prenderam neste sábado (4.10), um homem por agredir e estuprar a ex-namorada.
A vítima, de 31 anos, foi encontrada desacordada em um terreno baldio próximo de sua residência. Ela recebeu atendimento médico, foi acolhida na DEDM-VG para ser ouvida, além de prestado todo atendimento necessário à mulher.
Já o suspeito foi autuado em flagrante por estupro, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, e sequestro qualificado pela finalidade libidinosa.
O crime ocorreu durante a madrugada de sábado (4), após o homem pular o muro e invadir a casa da ex-namorada. Em seguida a mulher foi agredida fisicamente, arrastada por ele e retirada de sua residência sendo levada para um matagal onde foi violentada sexualmente.
A vítima teve um relacionamento com o suspeito por cerca de 7 sete meses, mas havia terminado o relacionamento há 30 dias. Ela foi encontrada por vizinhos desacordada em um terreno baldio. Na ocasião, o Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros.
Logo que comunicados acerca dos fatos graves, imediatamente uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, passou a diligenciar e conseguiu realizar a prisão do suspeito.
Conforme a delegada Jéssica de Assis, através de imagens captadas pelas câmeras de segurança verificou-se que depois de cometer os crimes durante a madrugada, o suspeito voltou à casa da vítima no período da manhã procurando por ela.
“Ao ser preso poucas horas depois, o homem foi conduzido para delegacia onde foi interrogado e autuado em flagrante delito por estupro, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, e sequestro qualificado pela finalidade libidinosa”, disse a delegada Jéssica de Assis.
Após a confecção dos autos, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva do autuado, o qual foi encaminhado para audiência de custódia e colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de 73 anos e as duas filhas menores de idade, na região central de Várzea Grande. Uma vizinha das vítimas tentou socorrer a vítima e foi ameaçada de morte pelo denunciado.
Os policiais militares foram acionados por volta das 22 horas, para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais foram informados pela idosa que o suspeito é seu filho e que trabalha em um garimpo. Quando ele retorna à cidade, faz uso de bebidas alcoólicas e fica muito agressivo.
Assim que o homem chegou na casa das vítimas, alegou que iria buscar as suas filhas. As menores, temendo o comportamento do pai, se recusaram acompanhá-lo. Neste momento, o homem passou agredi-las, alegando que a avó queria ficar com elas. Na ocasião, o homem desferiu um golpe com um ventilador na filha de 8 anos.
Com a força do impacto, o objeto quebrou, causando um corte na cabeça e na mão direita da vítima. A filha, de 11 anos, ao tentar defender a irmã, também foi agredida, sendo agarrada pelo pescoço. Ela apresentava lesões no rosto e na região em que foi enforcada.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe do suspeito, ao tentar defender as netas, foi atingida pelo suspeito com um golpe na cabeça. O homem ainda arremessou um jarro de vidro contra a mulher, que conseguiu desviar. Após as agressões, o suspeito saiu com uma faca em mãos, ameaçando atentar contra a própria vida.
Ainda no local, os militares se depararam com uma mulher caída, que tentou socorrer as vítimas. Ela foi ameaçada pelo suspeito, correu, caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro.
Os policiais militares encontraram o suspeito escondido em baixo de um colchão. O homem resistiu à tentativa de abordagem, ameaçou os familiares de morte e foi conduzido à delegacia em flagrante.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Suspeito de agredir esposa com chutes na cabeça é preso pela Polícia Militar
Militares do Núcleo de São José do Xingu prenderam, na manhã deste domingo (5.10), um homem, de 23 anos, suspeito de agredir a esposa, de 20 anos, com chutes na cabeça. A vítima foi socorrida pela equipe até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do município.
Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 6 horas, a vítima denunciou ter sido agredida pelo marido. Ela relatou que o suspeito havia saído para uma festa, na região da Praça Popular, da cidade. Em determinado momento, ela também se dirigiu ao local.
Após perceber que estava sendo observada pelo denunciado, ela retornou para sua residência. Assim que chegou em casa, foi rendida pelo homem e arrastada até o banheiro do imóvel.
Na ocasião, ele passou a esfregar a cabeça da vítima contra a parede e desferir vários chutes em sua cabeça. O suspeito ainda pegou e escondeu o aparelho celular da mulher. Os policiais militares conduziram a vítima para atendimento médico.
Diante das características do suspeito, os policiais militares retornaram até o local da festa e o identificaram, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos. Ele foi abordado e conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
