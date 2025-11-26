Polícia Civil prende homem que ameaçou esquartejar a ex-companheira e enterrar pedaços em garimpo

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (25.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25 anos, investigado por agressões e graves ameaças contra sua ex-companheira, de 23 anos.

A mulher procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande afirmando que sofreu agressões físicas dentro da residência e vinha sendo alvo de intimidações recorrentes.

Em seu depoimento, ela afirmou que o suspeito chegou a dizer que “vai esquartejar a vítima e enterrar os pedaços no garimpo que é dono em Poconé”. Antes de deixar o local, ele ainda declarou: “Meu sonho é ser preso e, quando isso acontecer, você vai ver o que vai te acontecer”.

A vítima também apresentou áudios enviados pelo suspeito, nos quais ele utiliza tom agressivo e intimidador, reforçando o clima de medo e risco ao qual a vítima estava submetida.

Diante disso, a delegada Paula Gomes Araújo, titular da DEDMCI-VG, representou pelo mandado de prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça.

“O enfrentamento à violência doméstica exige atuação técnica, firme e contínua. Agradeço à equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, que atuou com empenho e profissionalismo para viabilizar o cumprimento da prisão e garantir a segurança da vítima”, afirmou a delegada.

Após detido, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá, onde seguirá pelos trâmites judiciais pertinentes.

