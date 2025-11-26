MATO GROSSO
Polícia Civil prende homem que ameaçou esquartejar a ex-companheira e enterrar pedaços em garimpo
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta terça-feira (25.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 25 anos, investigado por agressões e graves ameaças contra sua ex-companheira, de 23 anos.
A mulher procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande afirmando que sofreu agressões físicas dentro da residência e vinha sendo alvo de intimidações recorrentes.
Em seu depoimento, ela afirmou que o suspeito chegou a dizer que “vai esquartejar a vítima e enterrar os pedaços no garimpo que é dono em Poconé”. Antes de deixar o local, ele ainda declarou: “Meu sonho é ser preso e, quando isso acontecer, você vai ver o que vai te acontecer”.
A vítima também apresentou áudios enviados pelo suspeito, nos quais ele utiliza tom agressivo e intimidador, reforçando o clima de medo e risco ao qual a vítima estava submetida.
Diante disso, a delegada Paula Gomes Araújo, titular da DEDMCI-VG, representou pelo mandado de prisão do suspeito, que foi deferida pela Justiça.
“O enfrentamento à violência doméstica exige atuação técnica, firme e contínua. Agradeço à equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, que atuou com empenho e profissionalismo para viabilizar o cumprimento da prisão e garantir a segurança da vítima”, afirmou a delegada.
Após detido, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia em Cuiabá, onde seguirá pelos trâmites judiciais pertinentes.
Fonte: Governo MT – MT
Seduc define atribuição e fixa data para contratação de profissionais da Educação Especial em 2026
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou as orientações sobre o Processo de Atribuição 2026, com foco no fluxo de contratação dos Profissionais de Apoio à Educação Especial (Papes).
As regras seguem a Orientação Técnica 005/2025 e são fundamentadas na Portaria nº 958/2025, na Instrução Normativa nº 009/2025, incluindo sua retificação, e no Lotacionograma da Seduc.
O objetivo, segundo a pasta, é esclarecer etapas, prioridades e prazos para garantir que os estudantes da Educação Especial iniciem o ano letivo com o atendimento adequado às suas necessidades.
Atualmente, o processo está na fase de vinculação de aulas e cargos, etapa que organiza a distribuição dos servidores efetivos na rede. Nesta fase, a Seduc prioriza a alocação dos 2.576 professores efetivos habilitados em Pedagogia, passo obrigatório antes da abertura de vagas para contratações temporárias.
De acordo com a secretaria, essa prioridade deve ao redimensionamento do Ensino Fundamental I, que, a partir de 2026, será de responsabilidade dos municípios; além do retorno de profissionais cedidos às redes municipais em 2025, que precisam ser reintegrados à rede estadual.
A Seduc afirma que essa etapa é decisiva para garantir equilíbrio na distribuição dos profissionais entre as unidades escolares.
Após a conclusão das etapas de atribuição pelas escolas, Diretorias Regionais de Educação (DREs) e Diretoria Metropolitana de Educação (DME), inicia-se a definição das vagas remanescentes para contratação de temporários.
A contratação dos Papes está prevista para ocorrer a partir de 12 de janeiro de 2026, com convocações divulgadas pelo Painel da Escola e pelas Coordenadorias de Gestão de Pessoas. A Seduc observa que o processo dependerá da necessidade real de cada unidade escolar.
O cronograma foi definido para assegurar que todos os estudantes da Educação Especial recebam o atendimento adequado desde o início do ano letivo.
A pasta destaca que o cumprimento de cada etapa garante a distribuição transparente e técnica dos profissionais; formação de equipes completas antes do início das aulas; além de atendimento seguro, contínuo e adequado às necessidades individuais dos estudantes.
A secretaria também reforçou que o compromisso é garantir um início de ano letivo organizado, com equipes alinhadas e com os profissionais necessários para atender todos os estudantes da Educação Especial.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Militar conduz quatro suspeitos após invasão de residência em Araputanga
Policiais militares de Araputanga conduziram dois homens e apreenderam dois adolescentes por violação de domicílio e tráfico ilícito de drogas, nesta terça-feira (25.11). Com os suspeitos foram apreendidas 19 porções análogas de maconha e parte de um tablete do mesmo entorpecente.
A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência onde um suspeito teria invadido uma residência sob efeito de drogas. No local, o dono da casa informou que o homem estava dentro de um dos cômodos, alegando estar fugindo de uma tentativa de homicídio. Diante da situação, os militares realizaram a abordagem e prenderam o suspeito.
Durante a ação, os policiais solicitaram apoio devido a movimentação de pessoas nas proximidades. Ao perceberem a presença das viaturas, três suspeitos tentaram deixar o local e foram abordados, sendo encontrados cigarros de maconha e papéis de seda.
Quando questionado sobre a posse do entorpecente, o suspeito menor de idade informou que teria mais quantidade das drogas em sua residência. No local informado, a equipe policial encontrou outras 19 porções análogas à maconha escondidas atrás de um guarda-roupas.
Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, juntamente com todo o material apreendido para as demais providências legais.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 180 ou para emergência 190.
Fonte: Governo MT – MT
